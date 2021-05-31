فيديو رد فعل أحمد حلمي بعد مشاهدته "لعبة نيوتن" ومنى زكي نادمة على ابتعادها عن الساحة لسنوات

منى زكي وأبطال مسلسل "لعبة نيوتن" حلوا ضيوفا على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، وكشفت بطلة مسلسل "لعبة نيوتن" عن بعض التفاصيل الخاصة به، ورد فعل زوجها الفنان أحمد حلمي على النجاح الذي حققه.

تفاصيل رد فعل أحمد حلمي بعد مشاهدة مسلسل "لعبة نيوتن"

منى زكي كشفت في لقائها ببرنامج "الحكاية" رد فعل زوجها الفنان أحمد حلمي بعد مشاهدته لمسلسل "لعبة نيوتن" حيث أوضحت أنه كان السبب في تشجيعها على مشاهدة المسلسل معه خصوصا أن ردود فعله كانت إيجابية على أداء نجوم العمل وأحداثه فقالت منى زكي: "أحمد حلمي شاهد حلقات المسلسل بشكل منتظم، وموقفه من المشاهدة كان سبب في تشجيعي أن نشاهد معا الحلقات، وكان رد فعله طريف في كل حلقة، وعبر عن انبهاره بأداء جميع النجوم المشاركين في المسلسل، وكان دائما ناقشنا بعد انتهاء المشاهدة".

منى زكي: أحد أسباب نجاح "لعبة نيوتن" المخرج تامر محسن

منى زكي أوضحت أنها لم تحسم بعد موقفها من المشاركة في أعمال درامية جديدة، بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في "لعبة نيوتن"، وأكدت أن مشاركتها في أي عمل جديد سوف تعتمد على السيناريو والمخرج، حيث ارجعت سبب نجاح العمل إلى المخرج الكبير تامر محسن فقالت النجمة المصرية: "خطواتي اتخذها بعد دراسة، وفكرة المشاركة في عمل درامي جديد سوف اتخذها استنادا على مخرج هذا العمل وكذلك السيناريو المقترح، فمسلسل (لعبة نيوتن) أحد أسباب نجاحه هو المخرج تامر محسن، لذلك حتى الآن لم اتعاقد على أي عمل جديد".

منى زكي تحدثت كذلك عن ندمها عن بعض القرارات التي اتخذتها في السنوات الماضية والتي منها اعتذارها عن بعض الأعمال، فقالت: "هناك لحظات أشعر بالندم بسبب اعتذاري عن بعض الأعمال، وكذلك عن قراري عدم المشاركة في أعمال لسنوات طويلة بسبب انتظاري للعمل المناسب، والآن أمر بمرحلة فنية قدمت خلالها أعمال فنية منها المميز ومنها ما هو متوسط".

محمد فراج: مسلسل "لعبة نيوتن" من أهم التجارب في مسيرتي

محمد فراج تحدث عن نجاح مسلسل "لعبة نيوتن" واعتبره من أهم الأعمال في مسيرته، وأن هذا العام مميز له لكونه شارك في أكثر من عمل مهم فقال محمد فراج: "هذا العام من أهم أعوام النجاح التي مررت بها بسبب مشاركتي في أكثر من عمل، واعتبر مسلسل (لعبة نيوتن) أهم التجارب في مسيرتي، وأشكر جميع القائمين عليه، وأتمنى أن أكرر تجربة العمل مع المخرج تامر محسن والفنانة منى زكي في الفترة القادمة".

آدم الشرقاوي كشف كذلك عن أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها بعد نجاحه في مسلسل "لعبة نيونن" فقال: "الحياة اختلفت كثيرا بعد الشهرة، فمنذ وصولي إلى مصر وأحاول أن أزور العديد من الأماكن لكن اتعرض لبعض المواقف الطريفة من قبل المعجبين الذين يأتون لإلتقاط الصور".