إجازات النجوم في نهاية الأسبوع ..هبة طوجي تستعرض أواخر حملها بين الطبيعة والبحر يجمع دينا الشربيني بمايا دياب

إجازات النجوم في نهاية الأسبوع امتلأت بالنشاطات الصيفية واللقطات المرحة بين الطبيعية او مع أفراد الأسرة والأصدقاء، فأطلت دينا الشريني برفقة مايا دياب على البحر حيث امضيا أوقاتا مسلية على أحد شواطئ لبنان، في حين استعرضت الفنانة هبة طوجي اواخر مراحل حملها بأسلوب طريف بين الطبيعية وهي تلهو بكرة القدم وتدحرجها على بطنها المنتفخ، بينما أمضى العديد من النجوم اجازاتهم برفقة أبنائهم كحالة الفنانة محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، فتابعوا معنا أبرز اللقطات التي رصدناها لكم من اجازة نهاية الأسبوع للمشاهير.

هبة طوجي تستعرض حملها وتلهو بين الطبيعة

الفنانة هبة طوجي التي كشفت عن حملها في الأيام الماضية من زوجها الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف، شاركت متابعيها على إنستغرام بفيديو طريف وظهرت فيه وهي تستعرض اواخر حملها وتمارس رياضة كرة القدم ببطنٍ منتفخٍ على وقع أغنية "احكيني" من البومها الذي حمل عنوان "هبة طوجي 30". وعلّقت على الفيديو بالكشف عن جنس جنينها قائلة :"قريباً، صبي وحبّ وكرة قدم".

نجوم في اجازات عائلية في موسم الصيف

العديد من النجوم شاركوا الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا بمجموعة من اجمل اللقطات الإجازة لهم في موسم صيف 2021، فنشر الفنان أحمد زاهر مجموعة صور برفقة ابنته منى أثناء قضائه الإجازة في أحد الأماكن الساحلية، وظهر على متن مركب مستمتعًا بالطقس الصيفي وعلق قائلا: "مع نوني".

الفنانة ريهام أيمن اطلت بمجموعة صور مرحة ورومانسية من عطلتها الصيفية من أمام البحر برفقة زوجها زوجها شريف رمزي، في حين امضى الفنان محمد رمضان اجازته في المنزل برفقة عائلته وابنتيه بحنين و كِنز حيث نشر صورة لهم على انستغرام وعلق قائلا :"بناتي حبايبي حنين و كِنز محمد رمضان .. ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعاً".

نجمات يستمتعن بالإجازات الصيفية بين الطبيعية

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي امضت اجازة نهاية الأسبوع بين الطبيعة وهي تتجول بسيارتها الفيراري الحمراء حيث استعرضت اطلالتها مع السيارة بجلسة تصوير مرحة وحيوية عبر حسابها على انستغرام

اما الفنانة دينا الشربيني فأطلت على متابعيها بصورة جديدة لها ظهرت فيها على احد شواطئ لبنان برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب وحمدي بدر خلال قضائهم العطلة الصيفية، بدورها نشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة من اجازتها في نهاية الأسبوع وهي تستمتع تحت اشعة الشمس بجانب "الجاكوزي" بأحد فنادق مدينة الغردقة.