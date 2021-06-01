نشاط فني مكثف وتصريحات جريئة تثير الأزمات.. هكذا نجحت سمية الخشاب في لفت أنظار الجميع بعد "موسى"

سمية الخشاب تصدرت اهتمام الجمهور بسبب ظهورها الإعلامي والفني المكثف بشكل لم تعتد عليه خلال الفترة الماضية، وبات ظهور النجمة المصرية مثيرا للجدل في بعض المواقف نتيجة تصريحاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشاط فني مكثف للفنانة سمية الخشاب

سمية الخشاب ابتعدت خلال السنوات الماضية عن المشاركة في أعمال فنية جديدة، حيث كان آخر عمل شاركت فيه مسلسل"الحلال" الذي عرض منذ 4 سنوات، لكن حمل عام 2021 نشاط فني كبير للنجمة المصرية بدأ مع ظهورها في مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان وحقق العمل نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وسجلت من خلاله عودتها القوية.

سمية الخشاب لم تتوقف عند هذا النشاط بل تستعد لإطلاق ديو غنائي جديد يحمل عنوان "أوعدك"، حيث نشرت مجموعة صور رومانسية مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وقد أثار الفيديو الدعائي للأغنية جدلا واسعا بسبب هذا التعاون، لكن يبدو أن النجمة المصرية تسعى لخوض تجربة جديدة عليها من ناحية تقديم أغاني المهرجانات الشعبية بعدما قدمت في السنوات الماضية مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية.

تصريحات سمية الخشاب تثير الأزمات

سمية الخشاب ظهرت أيضا في أكثر من لقاء خلال الفترة الماضية والتي كان من بينها برنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة "نجوم أف إم" التي أوضحت فيه موقفها من ظهور طليقها الفنان أحمد سعد معها في إحدى المشاهد في مسلسل "موسى"، حيث أكدت سمية الخشاب أنها رحبت بوجود أحمد سعد في المسلسل واعتبرت أن ذلك العرض بمثابة رزق له، ولا تستطيع أن تكون سببًا في وقف هذا الرزق بحسب قولها، مشيرة إلى أنها بمجرد أن التقت بأحمد سعد في كواليس المشهد تبادلا السلام، لكن لم يحدث بينهما أي حوار.

تصريحات سمية الخشاب عن أحمد سعد تسببت في أزمة بعدما قامت بالتلميح إلى حصوله على مقابل مادي لهذا الظهور، لكنها أكدت أنها لم تقصد هذا وأشارت إلى أن كل ما يقوم به الفنان في حياته يعتبر رزق ونجاح وأن تصريحاته لا تعتبرها مسيئة، كما أوضحت أنها تعيش فترة من الاستقرار النفسي والنضج كما وصفتها بالمرحلة الملكية وذلك لشعورها بأنها باتت قادرة على فهم ما يحدث حولها بالشكل الصحيح.

سمية الخشاب تشارك متابعيها بآرائها حول التنمر وقضايا المرأة

سمية الخشاب تعيش كذلك فترة من النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث باتت تنشر آرائها في العديد من الموضوعات المختلفة والتي من بينها الصحة النفسية، حيث أكدت انها تعرضت لتنمر من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها في مرحلة من حياتها، كما دافعت سمية الخشاب عن قضايا المرأة ونشرت أكثر من تغريدة عبر حسابها على "تويتر" مدافعة عن أكثر من قضية.