منة عرفة تنشر لأول مرة صورة خطوبتها وتوجه رسالة لمتابعيها

منة عرفة بعد أسبوعين من الكشف عن خطوبتها من شاب يدعى محمود المهدي، قررت أن توجه رسالة لمتابعيها الذين حرصوا في الفترة الماضية على تقديم التهاني لها بهذه المناسبة السعيدة.

غزل متبادل بين منة عرفة وخطيبها محمود المهدي

منة عرفة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أول صورة من خطوبتها على محمود المهدي، وذلك بعد ما يقارب الأسبوعين من الكشف عنها، حيث لم تنشر الفنانة المصرية أي صورة من حفل الخطوبة واكتفت فقط بالإعلان عن ارتباطها، منة عرفة قررت من خلال صورتها الجديدة التي ظهرت فيها مع خطيبها أن توجه كلمات رومانسية له، أكدت فيها أمنيتها أن تستمر علاقتهما طوال حياتها فكتبت منة عرفة : "لبقية حياتي"، كما علق محمود المهدي خطيب الفنانة المصرية على صورتهما فكتب: "إلى آخر أنفاسي".

منة عرفة لجمهورها: "فرحتنا اكتملت بيكوا"

منة عرفة قررت كذلك توجيه رسالة للجمهور الذي احتفل بخطوبتها خلال الفترة الماضية وحرص العديد منهم على توجيه رسائل التهنئة لهما بهذه المناسبة السعيدة، وأكدت النجمة المصرية أن الرسائل والدعوات التي ارسلت لها في الفترة الماضية تسببت في اكتمال سعادتهما بهذه الخطوة المهمة، فكتبت منة عرفة: "شكراً علي كل الرسايل الي جاتلنا و كل حد اخد من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة وشكراً بجد على كل دعوتكوا الجميلة .. فرحتنا اكتملت بيكوا".

منة عرفة تلقت التهاني أيضا من العديد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني وكان من بينهم الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر التي كتبت تعليقا قالت فيه: "يا روحي ألف مبروك، يا قمر انتم شبه بعض أوي ما شاء الله"، كما علقت كذلك الفنانة هاجر الشرنوبي.

محمود المهدي يحتفل بخطوبته على منة عرفة

محمود المهدي خطيب الفنانة منة عرفة كان هو أول من قرر الاحتفال بخطوبته على الفنانة الشابة، حيث نشر صورة تجمعها به عبر حسابه على "انستجرام" وظهر فيها الثنائي وهما يجلسان بالقرب من بعضهما البعض، ويبدو أن الصورة التقطت منذ فترة بسبب ارتدائهما الملابس الشتوية الثقيلة وهو ما لم يتناسب مع الأجواء الآن، وعلق محمود مهدي على صورته مع منة عرفة بشكل طريف وقال: "ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة"، فيما قررت الفنانة الشابة الرد على خطيبها وقالت: "أمين يارب"، وتلقى الثنائي التهاني من قبل عدد من المقربين منهما.

وتردد أن الثنائي قد تعرفا على بعضهما البعض خلال كواليس فيلم بعنوان "666" من المنتظر عرضه قريبًا، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر، ومنة عرفة، وعايدة غنيم، وسامي مغاوري وآخرين، حيث يعتبر هذا الفيلم هو بداية دخول محمود المهدي لعالم التمثيل.

يذكر أن منة عرفة تلقت العديد من الانتقادات بمجرد إعلان خبر خطوبتها وغلق التعليقات على التدوينة، وهو ما فسره الجمهور بكونه حالة من الغيرة بسبب ارتباط علي غزلان رسميًا من ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، واعتقدوا أن منة قررت الرد على الأمر بإعلان خطوبتها كذلك.