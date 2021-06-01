شيرين عبد الوهاب تحتفل برومانسية بعيد ميلاد حسام حبيب في أحدث ظهور لهما.. بالصورة

شيرين عبد الوهاب نشرت صورة جديدة لها مع زوجها حسام حبيب بعد غياب، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد حسام حبيب، ووجهت له رسالة رومانسية في هذه المناسبة عبر حسابها بتويتر.

شيرين عبد الوهاب تتغزل بزوجها في عيد ميلاده

واحتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها المطرب حسام حبيب اليوم، ونشرت صورة لها معه عبر حسابها بتويتر، واستعرضت رومانسيتها معه، وخطفت شيرين الأنظار على مواقع التواصل بسبب ظهورها الجديد مع زوجها حسام حبيب بعد فترة غياب، وكذلك بسبب رومانسيتهما وتغزلها به في رسالتها إليه بمناسبة عيد ميلاده.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أحدث ظهور

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية إلى زوجها حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده، وقالت عبر حسابها بتويتر:" كل سنة وانت طيب يا حبيبي، و كل سنة وانت اماني و ندي ونجاحي وجاهي ومالي... بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي "، وتفاعل الجمهور مع رسالة شيرين لزوجها وتغزلها به، وشاركوها تقديم التهاني له بمناسبة عيد ميلادها، وكذلك تفاعلوا مع إطلالتها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل.

أعمال شيرين عبد الوهاب

وكان أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب في شهر مارس الماضي قد أثار جدلًا بين جمهورها خاصة وأنها يبدو أنها فقدت الكثير من الوزن عن ظهورها السابق مع زوجها، والتي كانت قد انتشرت قبل عدة أسابيع ونالت العديد الانتقادات للفنانة المصرية بسبب زيادة وزنها، وأطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها وهي مرتدية فستان قصير فاتح اللون، وظهرت وهي تقف بمفردها في أحد الحدائق، واستعرضت رشاقتها في أحدث ظهور، خاصة وأنها قد ازداد وزنها في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أنها نجحت في إنقاص وزنها مجددًا مؤخرًا.

وعلى الجانب الفني، فطرحت شيرين في الفترة الأخيرة عدة أعمال غنائية في موسم رمضان أبرزها تتر مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق، بالإضافة إلى أغاني في حملات إعلانية، وأعلنت في وقت سابق عن عملها على ألبومها الجديد والذي لم تكشف تفاصيله او الموعد المتوقع لطرحه، واكتفت بفتح حساباتها على مواقع التواصل بعد فترة طويلة من اعتزالها السوشيال ميديا.