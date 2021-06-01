فيديو روبي تطرح أغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك" وهل انتهت علاقتها بمنتج ألبومها وليد منصور؟

روبي عادت لطرح أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية"، وطرحت اليوم أغنيتها الجديدة "ٌقلبي بلاستيك"، والتي أثارت بها الجدل بسبب مضمونها حول الخيانة، وكذلك بسبب طرحها بدون رعاية منتج ألبومها وليد منصور.

روبي تثير الجدل بأغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك"

وفاجأت الفنانة روبي الجمهور اليوم بطرح أغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك" على قناتها بيوتيوب، وحازت الأغنية على تفاعل سريع من الجمهور فور طرحها، وحازت على نسبة استماع بالآلاف في اللحظات الأولى من طرحها، وأثارت الجدل بسبب مضمون الأغنية حول الخيانة، والتي ربط بها الجمور بين روبي وتوقيت طرح الأغنية بالتزامن مع الحديث حول خلافاتها مع المنتج وليد منصور، والذي أثيرت حول علاقتهما الكثير من الشائعات.

هل انتهت علاقة روبي بالمنتج وليد منصور؟

وكشفت الأغنية الجديدة لروبي، من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، عن انقطاع علاقة روبي بالمنتج وليد منصور، وذلك بعد غياب لوجو شركته عن الأغنية والتي حملت عنوان شركة جديدة تعاقدت معها روبي لتوزيع بقية أغاني ألبومها الجديد، وذلك بعد طرحها مع وليد منصور مؤخراً عدة أغاني من الألبوم وأبرزها أغنية "حتة تانية" والتي حققت نجاح كبير ووصلت نسبة استماعها لما يقارب 59 مليون على يوتيوب.

ولم تكتف روبي بالتعاقد مع شركة جديدة بعد انتهاء علاقتها بوليد منصور، ولكنها حذفت جميع صورها التي جمعتها بالمنتج وليد منصور ومنها صورها في كواليس العمل على أغاني الألبوم، وهو ما أثار التكهنات حول وجود خلافات كبيرة بينهما وانقطاع علاقتهما، وذلك بعد فترة من الشائعات حول ارتباطهما بسبب ظهورهما المتكرر في عدة مناسبات ورومانسيتهما أيضاً، وهو ما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.

روبي تعود لطرح أغاني ألبومها الجديد

وتعود روبي إلى مواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد بعد أغنية "قلبي بلاستيك"، ومن المتوقع ان تطرح عدة أغاني منفردة في الفترة المقبلة استكمالاً للألبوم والذي تعود به إلى الغناء بعد سنوات من الغياب، وعلى الجانب الآخر لم تحدد روبي موعد عودتها إلى الشاشة وذلك بعد تأجيل مشاريعها الدرامية الأخيرة وأبرزها مسلسل "شقة 6" والذي خرج من موسم رمضان في اللحظات الأخيرة بجانب تأجيل مشروع تقديمها للفوازير في رمضان.