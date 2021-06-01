هالة صدقي تهاجم زوجها السابق بعد طلبها في "بيت الطاعة":"دمر مستقبل أبنائه ومنعهما من السفر"

هالة صدقي حازت على اهتمام الجمهور في الساعات الأخيرة بعد كشفها عن تطورات جديدة في أزمتها مع زوجها السابق، ونشرت أمس صورة من إنذار بالطاعة من زوجها السابق والذي سخرت منه في تصريحاته.

هالة صدقي تكشف تفاصيل طلبها في "بيت الطاعة"

وهاجمت الفنانة هالة صدقي زوجها السابق بعد التطورات الأخيرة في أزمتها معه، وقالت في عدة تصريحات تلفزيونية لها للتعليق عن طلبها في "بيت الطاعة"، وقالت إن إنذار "بيت الطاعة" ضمن عدة قضايا أخرى بينها وبين زوجها السابق والتي وصلت إلى 6 قضايا، وسخرت من طلبه لها في "بيت الطاعة" بقرار من المحكمة، وقالت إنها تزوجته وانجبت أبنائها في منزلها الخاص، وأشارت إلى أنها مستعدة للقبول بالأمر ولكنه متواجد في أمريكا من الأساس.

هالة صدقي تفتح النار على زوجها السابق

وقالت الفنانة هالة صدقي في تصريحاتها إن زوجها السابق يريد عمل "شو إعلامي" والتشويش عليها إعلامياً، لأنه يعرف بالتأكيد إنه لا يوجد ما يسمى بـ"بيت الطاعة"، وأضافت إن تصرفاته مليئة بالتناقض فهو يرسل إليها رسائل إعتذار ويعدها بالتنازل عن القضايا ويطلب منها مسامحته، ولكنه في نفس الوقت يهاجمها عبر مواقع التواصل ويشوه صورتها، ولا تفهم السبب الحقيقي وراء ذلك، وأشارت إلى عدد من أفراد عائلته يرفضون التدخل في القضية بسبب عدم استطاعتهم ضمان تصرفاته.

هالة صدقي: أولادي ممنوعين من السفر بسبب والدهم

وأضافت هالة صدقي في تصريحاتها إن زوجها السابق دفع لها مؤخراً مبلغ 150 ألف جنيه كنفقة دراسية لأولاده، وذلك لكي يتمكن من زيارة مصر ولا يتم القبض عليه، وقالت ولكنه طلب مؤخراً تحويل أبنائها من المدرسة بسبب رغبته في تقليل مصاريفهما الدراسية، وقالت إنها حتى الآن ترفض التأثير على أبنائها أو تخبرهم بالحقيقة كاملة حتى لا تتأثر صورة والدهم لديهم.

وكشفت هالة صدقي في تصريحاتها إن زوجها السابق تتسب في تدمير مستقبل أبنتها الرياضي، وذلك بعدما حرمها من السفر في بطولة رياضية دولية بعد فترة طويلة من الاستعداد والتدريبات لها، وفوجئت بإيقافها في المطار وإخبارها إنها ممنوعة من السفر لعدم رغبة والدها في تجديد جواز سفرها، وقالت إن ذلك الموقف كان صعب ومحرج بالنسبة لابنتها خاصة إنها كانت تسافر مع أصدقائها وزملائها في الفريق الرياضي.