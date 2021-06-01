سميرة سعيد تتصدر السوشيال ميديا بلوك جريء في أغنيتها الجديدة وهذه تفاصيلها.. بالصور

سميرة سعيد عادت لطرح أغاني ألبومها الجديد بعد توقف الفترة الماضية، وأعلنت اليوم عن تجهيزها لأغنية جديدة بعنوان "الساعة اتنين بالليل"، وطرحت برومو الأغنية والبوستر الخاص بها وموعد طرحها.

سميرة سعيد تطرح برومو أغنيتها "الساعة اتنين بالليل"

وشوقت الفنانة سميرة سعيد الجمهور بعد كشفها عن أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وطرحت أمس البوستر الأول للأغنية والذي ظهرت به بإطلالة شبابية ومثيرة للجدل، وكشفت سميرة سعيد عن التفاصيل الأولى للأغنية، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وأثارت الأغنية الجدل مبكراً بسبب عنوانها الغريب والذي أثار التكهنات حول مضمونا وشوقت بذلك سميرة سعيد جمهورها للأغنية.

سميرة سعيد تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة

وواصلت سميرة سعيد الترويج لأغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، ونشرت اليوم جلسة تصوير جديدة للأغنية والتي أثارت الجدل بسبب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها سميرة سعيد، وتصدرت مواقع التواصل بسبب تفاعل الجمهور مع إطلالتها الشبابية، وطرحت برومو الأغنية على مواقع التواصل وأعلنت عن طرحها يوم الأربعاء المقبل، وأشعلت سميرة سعيد حماس جمهورها للأغنية بعد الكشف عن بعض مقاطع الأغنية في البرومو والتي يبدو إنها تحمل موضوع فكاهي وجريئ.

سميرة سعيد تعود لطرح أغاني ألبومها الجديد

وتعود سميرة سعيد بأغنية "الساعة اتنين بالليل"، إلى مواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد، والذي كانت قد أعلنت عنه في بداية العام الجاري، وكشفت للجمهور عن طريقتها الجديدة في طرح الأغاني من خلال طرح أغنية كل شهر، وافتتحت الأغاني بأغنية "بحب معاك"، والتي أعادتها إلى الأغاني الرومانسية بعد غياب، طرحت بعدها سميرة سعيد ثاني أغاني ألبومها "متاهة" والتي واصلت بها تقديم الأغاني الدرامية في الألبوم.

واعتذرت سميرة سعيد للجمهور بسبب توقفها عن طرح أغاني ألبومها الجديد مؤخراً، قبل أن تعود لطرح الأغاني بإعلانها عن أغنية "الساعة اتنين بالليل" هذا الأسبوع، وتعود سميرة سعيد إلى الألبومات بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، منذ آخر ألبوماتها "عايزة أعيش" مع شركة "روتانا"، وطرحت في السنوات الأخيرة عدة أغاني منفردة مثل "قط وفار" و"سوبر مان" وغيرها