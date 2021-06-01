منة عرفة تكشف قصة تعارفها على خطيبها وسبب رغبتها في إخفاء هويته عن الجمهور.. بالفيديو

منة عرفة كشفت اليوم عن صورتها مع خطيبها محمود المهدي، بعد فترة من إثارتها للجدل والتساؤلات بسبب إخفائها هويته عن الجمهور، وكشفت منة عرفة سبب غلقها للتعليقات على خبر خطوبتها وتراجعها عن إخفاء هويته.

منة عرفة تكشف كواليس خطبتها وترد على الإنتقادات

ونشرت الفنانة الشابة منة عرفة فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ردت به على تساؤلات جمهورها على خطبتها وتفاصيلها، ووجهت الشكر إلى الجمهور بسبب رسائل التهاني التي تلقتها وقالت إن فرحتها اكتملت بفرحة الجمهور بها، ولكنها في البداية كانت ترغب في إخفاء هوية خطيبها وذلك لأنهما لا يريدان استغلال الأمر لتحقيق شهرة أو لكي تصبح تريند أو أن يقال عنهما إنهما يستغلان الأمر من أجل الترويج لأعمالهما الجديد.

منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها

وقالت منة عرفة إنها اضطرت إلى إغلاق خاصية التعليقات على إعلان خطوبتها، وذلك بسبب التعليقات السلبية على الصورة وبسبب اهتمام معظم المعلقين بمعرفة هوية خطيبها، وأشارت إلى أنها كانت تريد الحفاظ على فرحتها بالخطوبة لذلك أغلقت التعليقات، ولكنها كشفت اليوم عن صورة خطيبها وهويته للجمهور من أجل أن يشاركوها فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

منة عرفة: أشارك خطيبي فيلم جديد من بطولته وإنتاجه

وكشفت منة عرفة عن تعارفها على خطيبها في فيلم "666"، والذي يشارك في بطولته وإنتاجه، وقالت إن علاقتهما تطورت في نهاية الفيلم من علاقة زمالة إلى ارتباط، وأرادا تأجيل إعلان الخطوبة لكي لا يقال إنهما يستغلان الأمر للترويج للفيلم، وأضافت إنها ترددت في البداية في إعلان الأمر ولكنها سعدت بتعليقات الجمهور بعد الكشف عن خطبتها، وقالت إن الجمهور متشوق لرؤية قصة الحب بينهما في الفيلم أيضاً.

وكانت منة عرفة قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أول صورة من خطوبتها على محمود المهدي، وذلك بعد ما يقارب الأسبوعين من الكشف عنها، حيث لم تنشر الفنانة المصرية أي صورة من حفل الخطوبة واكتفت فقط بالإعلان عن ارتباطها، منة عرفة قررت من خلال صورتها الجديدة التي ظهرت فيها مع خطيبها أن توجه كلمات رومانسية له، أكدت فيها أمنيتها أن تستمر علاقتهما طوال حياتها فكتبت منة عرفة : "لبقية حياتي"، كما علق محمود المهدي خطيب الفنانة المصرية على صورتهما فكتب: "إلى آخر أنفاسي".