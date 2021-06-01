شاهد.. أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية اسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال تبرز جمالها. وتألقت بها اسما شريف، ببنطلون كاجوال انيق وبسيط باللون الأزرق الفاتح، كما يتميز بتفصيلة مميزة تكشف عن جمالها واناقتها.

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