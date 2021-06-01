البيت الفنى للمسرح يقدم روايتين لـ عبد الحميد جودة السحار فى عرض...

أعلن المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي عن تقديم عرض " الحفيد" عن روايتي : ( الحفيد وأبو العروسة ) من تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج يوسف المنصور الذي قدم من قبل مسرحية " أفراح القبة " عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم والتي حققت نجاحا كبيرا وحصلت علي عدة جوائز .

جديربالذكر أن الأديب عبد الحميد جودة السحارروائي وكاتب قصة وسيناريست، وقد اشتهر بقصصه ورواياته التاريخية والإسلامية ، كما عمل في مجال السينما منتجا ومؤلفا وكاتباً للسيناريو، وكان أول فيلم يكتبه وينتجه للسينما هو فيلم "درب المهابيل"، ثم كتب بعد ذلك العديد من الروايات للسينما منها: (شياطين الجو ـ النصف الآخر ـ ألمظ وعبده الحامولي ـ مراتي مدير عام ـ أم العروسة ـ الحفيد).

وقدم أيضا روايات إسلامية للسينما منها "نور الإسلام" الذي كتب له السيناريو والحوار بالاشتراك مع صلاح أبوسيف مخرج الفيلم. وكان أيضا من الأعضاء الذين ساهموا في إنشاء "لجنة النشر للجامعيين" التي يرجع إليها الفضل في نشر بواكير أعمال الأديب نجيب محفوظ. أسند إليه منصب رئيس تحرير مجلة السينما عام 1973.