بعد تأجيله شهور بسبب "اللحية" .. الكشف عن موعد وتفاصيل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج الفنان المصري الشهير قرر تحديد موعد نهائي لحفل زفافه على الفنانة الشابة بسنت شوقي بعد سلسلة طويلة من التأجيلات لهذا الحفل كان آخرها انشغاله في التصوير.

تفاصيل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

حفل زفاف محمد فراج تردد أنه من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 11 يونيو داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ويجري التحضير له في سرية حاليًا، كما أنه سوف يقتصر على أسرة العروسين وأصدقائهما المقربين.

سبب تأجيل حفل زفاف محمد فراج أكثر من مرة

وكان حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي قد تم تأجيله عدة مرات، لانشغال الفنان المصري بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن" وحرصه على عدم التخلي عن لحيته الطويلة من أجل الزفاف لالتزامه بالدور، وبعدها انشغل كذلك في تصوير مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم، إضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا وإصابته وخطيبته به منذ أشهر قليلة.

وكانت بسنت شوقي قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق قبل عرض مسلسل "لعبة نيوتن" أنها لن تقبل الزواج من خطيبها محمد فراج وهو بهذه اللحية الطويلة، حتى لا تكون ذكرى دائمة في صور الزفاف وذكرياته، وتود أن يحلقها حتى يتمكنا من الزواج.

أحدث أعمال محمد فراج

وكانت بسنت شوقي قد كشفت عن تفاصيل قصة حبها مع محمد فراج في لقاء سابق وقالت إنها تعرفت عليه في حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما وبعدها تعاونا سويا في مسلسل "تحت السيطرة" وأعلنت الخطبة رسميًا في كواليس مهرجان الجونة عام 2019، وكان من المنتظر إتمام الزفاف خلال شهور قليلة إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة.

ويأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد النجاح الكبير الذي حققه الأول عقب عرض مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان الماضي، والذي قدم فيه دور "مؤنس"، وشارك في بطولته مع النجمة منى زكي والفنان محمد ممدوح وسيد رجب وآدم الشرقاوي ومايان السيد وغيرهم، ومن إخراج تامر محسن.

كذلك شارك محمد فراج في رمضان الماضي أيضًا في بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع كل من نيللي كريم ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة وتارا عماد وحمزة العيلي وغيرهم.

