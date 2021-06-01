خاص:مخرج مسلسل "جمان" لنور الغندور ومهند الحمدي يكشف مصير موسمه الثاني

المخرج الكويتي خالد جمال يستعد خلال هذه الفترة لتصوير أحدث أعماله الدرامية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير "أنا أحبك بعد" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

موعد تصوير مسلسل "حبي الباهر"

خالد جمال كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن التحضير لمسلسل جديد يحمل عنوان "حبي الباهر"، وهو من الأعمال التي جرى التحضير لها قبل شهر رمضان الماضي، وتقرر بداية تصويرها خلال هذه الفترة، حيث أوضح خالد جمال أن العمل سوف ينطلق تصويره في شهر يونيو القادم وتحديدا في الأسبوع الأول منه.

فقال المخرج الكويتي: "لم نبدأ تصوير مسلسل (حبي الباهر) خلال الفترة الماضية بل جرى التحضير له فقط، ومن المقرر أن يبدأ التصوير إن شاء الله في أول أسبوع من شهر يونيو القادم"، ويشارك في بطولة مسلسل "حبي الباهر" كل من باسمة حمادة، وزهرة الخرجي، وأحمد السلمان، وفهد العبدالمحسن، وحمد أشكناني، وفوز الشطي، والعمل من تأليف علياء الكاظمي.

سبب تأجيل مسلسل "كذبة أبريل" للفنان حسين المنصور

خالد جمال تحدث عن سبب تأجيل مسلسل "كذبة أبريل" والذي كان من الأعمال التي مقرر تصويرها أيضا خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن الظروف الخاصة بفيروس كورونا دوت الخليج التي منعت تصوير المسلسل، وأشار إلى أنه يأمل في العودة لتصويره خلال الشهور القادمة من أجل عرضه في شهر رمضان القادم.

فقال المخرج الكويتي: "فيما يخص موعد تصوير مسلسل (كذبة أبريل) فقد تم تأجيله من قبل الشركة المنتجة وذلك يعود للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، لكن نأمل أن نعود لتصويره في الفترة القادمة من أجل عرضه في شهر رمضان 2022"، ويشارك في بطولة العمل كل من حسين المنصور، وباسمة حمادة، وهدى الخطيب، وشوق، وعبدالله عبدالرضا، وغرور والمسلسل من تأليف عبدالرحمن أشكناني.

مصير الجزء الثاني من مسلسل "جمان"

خالد جمال أشار إلى الاهتمام الكبير من قبل الجمهور في الخليج والعالم العربي فيما يخص مصير الموسم الثاني من مسلسل "جمان" الذي عرض موسمه الأول في عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا.

حيث أكد المخرج الكويتي أن التحضير لا يزال مستمرا من قبل الشركة المنتجة وأن العمل قد يتم تصويره في نهاية العام فقال: "مسلسل (جمان) وموسمه الثاني لا يزال جاري التفاوض عليه من قبل الشركة المنتجة له، وذلك نتيجة الاهتمام الكبير من قبل الجمهور الذي يطلب بتنفيذه، وإن شاء الله سوف يتم تصويره مع نهاية العام"، وقد شارك في الجزء الأول من المسلسل كل من نور الغندور، ومهند الحمدي، وهدى الخطيب، وحسن إبراهيم، وعبدالله التركماني، وناصر كرماني، والعمل من تأليف علياء الكاظمي.