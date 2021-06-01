الخميس.. حفل روائع بليغ حمدى بمسرح أوبرا الإسكندرية

يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" أمسية تجمع باقة من روائع أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي تقدمها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد وذلك في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس 3 يونيو الجاري.

يضم برنامج الحفل أغنيات منها معلش النوبة دي ، وحدي قاعدة في البيت ، الطير المسافر ، الهوي هوايا ، حاول تفتكرني ، انا بستناك ، حكايتي مع الزمان ، خليك هنا خليك ، طاير ياهوا ، ميتي اشوفك وعدوية ويقدم الأغاني كل من شمس ابراهيم ، شروق شريف ، ياسر سليمان ومحمد الخولي ويستهل الحفل بمقطوعة موسيقية بوابة الحلواني.

بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف ألة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993.