المصور محمد الشعيلي يحرز جائــزة أفضل مصور شاب بفرنســا

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري:

حقق المصور العماني محمد بن سليمان الشعيلي عددًا من الجوائز الدولية ضمن مسابقات التصوير الفوتوغرافي بدولتي فرنسا وألمانيا و15 قبول.

ويُعدُّ المصور محمد الشعيلي من المصورين البارزين في السلطنة في محور حيــاة الإنسان، حيث بدأت انطلاقته الفعلية مع العدسة عام 2013، وأصبحت العنصر الأهم الذي يشكل له حضورًا لافتًا في المناسبات لاقتناص وتوثيق أجمل الصور التي تحمل في تفاصيلها العادات والتقاليد.

وتمكن الشعيلي مؤخرًا من حصد الميدالية الذهبية كأفضل مصور شاب ضمن المسابقة التي نظمها الاتحاد الفرنسي للتصوير الضوئي، حيث بلغ عدد الصور المشاركة في المسابقة 5125 صورة من 45 دولــة، ونال المركز الرابع، وميداليتان في مسابقة كأس ألمانيا لفئة الشباب، حيث بلغ عدد المشاركين 1200 مشارك بواقع 15 ألف صــورة.

وحول الإنجازات التي حققها الشعيلي تحدث قائلًا: المصور العماني أصبح منافسًا دائمًا في مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية، حيث تمتاز السلطنة بتنوعها البيئي وكنوزها التراثية والحفاظ على أنماط المناسبات، وهنا يجد المصورون مساحات شاسعة لتوثيق أجمل الصور والمنافسة في المسابقات محليًا ودوليًا.

وأضاف: بالنسبة لي تمثل لي المسابقات الدولية نوع من التحدي مع الذات لإثبات قدراتي وتمكين مهاراتي واكتشاف الأخطاء ومعالجتها فليس من السهل أن تحرز انجاز بين آلاف الصور ومئات المشاركين من كافة أنحاء العالم.