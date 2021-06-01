الفن فـي مواجهة كورونا .. معركة شرسة تروي حكايتها التشكيلية العمانية نائلة المعمرية

■■ مسقط ـ العمانية: لا يزال العالم يعيش في حرب حقيقية مع جائحة كورونا ـ كوفيد19، والذي خيّم على البشرية بظلال وجوده من أقصى الأرض إلى أقصاها، والحرب ذاتها لم تكن مقتصرة على المسار الطبي والتقدم التكنولوجي، ولكنه امتد ليكون في مواجهة مع الفن والأدب أيضًا، وذلك من خلال ما يقدمه الفنانون والكتّاب والأدباء من أعمال تجسد تلك المواجهة التي تعمل على تخفيف وطأة الحياة ونتائجها غير المحمودة بين حين وآخر.. في الشأن الأدبي والفني العماني هناك أمثلة على هذه المواجهة، فالفن التشكيلي على سبيل المثال كان فاعلا رئيسا في جبهة المواجهة، وهذا ما أقرته أعمال الفنانين العمانيين، وهنا نقترب من أعمال الفنانة التشكيلية نائلة المعمرية، التي ظهرت لتكون أكثر حضورًا في ظل هذه الجائحة، من خلال معرض فني حمل “صامدون رغم الخطر”، هنا تقرّب المعمرية المتتبع من تلك اللوحات وكيفية تشكلها وفكرة التأسيس الأولى لهذه اللوحات، ■■

عندما أشارت إلى أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) شكل وباءً عالميًا، فهو لم يميّز بين منطقة وأخرى في العالم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والكثير من الفنانين التشكيليين عبروا عن الجائحة بمختلف الخامات والمجالات الفنية، سواء كان ذلك بالرسم أو باللوحات التصويرية والتكوينات الفنية المختلفة مرورًا بالأعمال التركيبية، والكثير رسم على أسطح الكمامات الطبية بمواضيع متنوعة منها مناظر طبيعية ومنها تجريدية.

وحول أعمالها في شأن هذه الجائحة تقول المعمرية: هي أعمال تركيبية تضمنت لوحات منها تحت مسمى حماية (١) وحماية (٢)، وكما هو معروف بأن فيروس ـ كورونا، ينتشر بشكل أساسي بين الناس من خلال الجهاز التنفسي، فلبس الكمامات يساعد في حماية الأشخاص من التقاط الفيروس. وتشير المعمرية إلى الرسالات التي خرجت بها تلك اللوحات الفنية لتكون أكثر وضوحا مع المتابع لها فتوضح إن استخدامها لمجسم الكرة الأرضية في العمل التركيبي لهو تعبير عن انتشاره في كل أنحاء العالم، حيث تغطت الكرة الأرضية بالكمامات، وهنا مخاطبة للناس في كل بقاع المعمورة لاتخاذ أقصى درجات الحماية لأنفسهم من خلال لبسهما لتلك الكمامات كما يمثل شريحة الأطباء وعلماء الطب الذين يعملون جاهدين منذ أكثر من عام على تطويق المرض للحد من انتشاره، وهناك تمثيل صريح لليد التي تحاول سحب الكرة الارضية حيث جهود الحكومات والمنظمات هي الأخرى والتي تحاول انقاذ العالم أجمع من هذا الوباء.

قد يكون الفن التشكيلي على وجه الخصوص ذا وقع للتعافي في ظل وجود أزمة حقيقية، كالجوائح، “كورونا” على سبيل المثال، وهنا يتمثل الأمر في استثماره لإيجاد فسحة للحياة كون أن طرقها ذهبت إلى الانغلاق، وفي هذا الشأن تشير نائلة المعمرية أن هذا الأمر يقود إلى واقع حقيقي مرت به وتوضح في هذا الشأن: ثمة واقع حقيقي عشته وما أزال أعيشه في ظل الجائحة، نتيجة الحظر والمكوث في المنزل بنسبة 97 %، إن الفن لعب دورًا ايجابيًا مهما بالنسبة لي شخصياً في أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قمت باستغلال الوقت في إنتاج العديد من اللوحات بما يقارب من 53 لوحة فنية بخامات مختلفة وعملين تركيبيين و 16 عملا في مجال الأشغال الفنية و25 لوحة بالألوان المائية والعشرات من التخطيطات والرسم بالرصاص ودرجاته، خلال شهر يناير 2020 إلى يومنا هذا من عام 2021. والفن حسب رأي المعمرية ومنذ قديم الأزل يقوم بدور إيجابي سواءً كان ذلك أمرا توعويا في العديد من الأزمات والقضايا الكثيرة الإنسانية أو أعمالا تشكيلية تضفي البهجة والسعادة والتفاؤل، فالفن لا يتحدث عن الماضي فقط، وإنما يحاول استشراف المستقبل. وتؤكد في ذات السياق: رسمت العديد من المواضيع التي لعبت دورًا مباشرًا في إضفاء البهجة في النفس وذلك من خلال رسم الطيور بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوعة بتقنية المدرسة التجريدية وأيضًا رسم لوحة واحدة من الزهور بألوانها البراقة بأسلوب المدرسة الرمزية التعبيرية، وإلى الآن أرسم مراحل الأعمال وأنشرها في حساباتي الإلكترونية، حتى يستفيد منها طالب الفنون ويتعلم منها ولو الشيء البسيط، ومن خلالها وصلتني انطباعات الكثير من المتابعين بالسعادة أثناء رؤيتهم لتلك الألوان والمواضيع التي جعلتهم متفائلين ومسرورين وبهذا تحقق هدفي المعنوي وهو الأخذ بأيدي بعضنا البعض لننتشل أنفسنا من أي تفكير سلبي بالجائحة التي جعلت البعض مكتئبا وخائفا من أي شيء.

حول الاستفادة التي خرج بها الفنان التشكيلي العماني من هذه الجائحة عموما، رغم التفاصيل المحيطة به تطلعنا الفنانة المعمرية بقولها: استفاد الفنان استفادة عظيمة من الوقت واستغله استغلالاً ايجابياً في انتاج الكثير من اللوحات والأعمال الفنية التشكيلية، فهذا في حد ذاته نعمة من رب العالمين بفضل الهدوء والتركيز في إنتاج وتصور المخزون الإدراكي وتفريغه في أعمال تشكيلية. بواقعية أكثر يدرك العالم المحيط أن الفن أمر قائم على تجسيد الحضور والمشاهدة، وبكل أسف في ظل أزمة كورونا أغلقت صالات الفنون، والمراسم التشكيلية، إلا أن هناك طريقا آخر ظهر وتم استغلاله بشكل إيجابي من قبل الجميع، وأوصل المتلقي إلى المعارض الفنية بكل سهولة وأمان، ألا وهو استغلال التقنية بكل تفاصيلها، و رغم إغلاق صالات العرض الفنية لم يقف الفنانون مكتوفتي الأيادي، وإنما قاموا بالعمل من خلال منافذ التقنية المتوفرة، واستغلال العديد من البرامج الالكترونية، لإيصال الفن لأكبر شريحة في العالم، سواءً بإعداد معارض جماعية وفردية مسابقات فنية وإعلانها وعرض النتائج الكترونياً أو عمل حلقات فنية لبعض التقنيات أو المحاضرات التشكيلية لبعض التخصصات والعديد من حلقات العمل الكترونياً، وتعزز الفنانة المعمرية حديثها أعلاه بتجربة خاصة وهنا تؤكد: لقد أقمت أول معرض شخصي افتراضي كفنانة تشكيلية بالسلطنة والذي كان يحمل اسم (الملكوت)، وهو معرضي الشخصي الرابع لـ 30 لوحة تشكيلية، وهذا المعرض كان بتقنية المدرسة التجريدية، فقد تأملت عددًا من العصافير بأشكال وألوان كثيرة مع الاهتمام المباشر بأخذ زوايا ومقاطع من صورة العصفور ذاته، حيث ركزت في أخذ الدرجات اللونية وإبرازها في تكوينات خاصة بي وإظهار بعض التفاصيل كنقطة سيادة في اللوحة، وكان الهدف من ذلك التأمل للجمال الرباني الذي أوجده في خلقه حولنا، فالجمال والتناسق اللوني من رب العالمين وليس من صنع الإنسان وأيضاً حتى أوصل رسالة بأن المدرسة التجريدية ما هي الا تجريد منظر معين من تفاصيله. في نهاية هذه الرحلة الفنية والنبش في الكثير من الأعمال والتفاصيل، تبوح الفنانة المعمرية بما ينقص التجربة الفنية لديها وهنا تشير إلى أنها تنقصها أشياء كثيرة، فليس هناك من هو كامل في مجاله وهنا توضح: تنقصني الأدوات والخامات فهي ليست متوفرة جميعها في السلطنة، ومسألة توفيرها محصورة في جهات معينة وبتكلفة عالية جداً، فنضطر كفنانين لشرائها من الخارج بأي طريقة بالسفر أو توصية أحد يشتري لنا أو الشراء من المواقع الإلكترونية، ومن الناحية الفنية تنقصني المشاركات في فعاليات عالمية لها مكانتها في الأجندة التشكيلية العالمية، ومن ناحية إدارية تنقصنا القوانين التي تحمي الفنان من استغلال أعماله ويحفظ لنا الملكية الفكرية، وغيرها الكثير، فأتمنى أن تتوفر هذه الأمور بيسر وسهولة حتى ننطلق فنيًا.