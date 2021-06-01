البدء فـي ترميم برج المد ببلدة ذات خيل بالحمراء

على نفقة أهالي البلدة

الحمراء ـ من سيف بن عامر الهطالي:

برج المد ببلدة ذات خيل بولاية الحمراء هو أحد الأبراج التاريخية بمحافظة الداخلية، حيث سُجِّل ضمن الآثار الحضارية لدى وزارة التراث والسياحة عام 2001م.

ويعد البرج من أطول الأبراج في المحافظة، حيث يبلغ ارتفاعه 15 مترًا وقطره 22 مترًا، ويقع ضمن سور حارة بلدة ذات خيل.

وحسب بعض الروايات يصل عمره الى أكثر من 200 عام، ويتكون من أربعة طوابق، الطابق الأول تم ملأه بالطين لكي لا يستطيع المهاجمين عمل فتحة من خلاله والدخول للبرج ثم للحارة وهذا يعكس الحنكة العسكرية لمن قام بتصميمه. وعلى الرغم من عمره الطويل إلا أنه مازال بنائه متماسكا وأسقفه قوية وقام أهالي بلدة ذات خيل بتجديد سقف الطابق الرابع حفاظاً عليه من الأمطار وتسربها للداخل.

وفي عام 2020 جاءت فكرة ترميم هذا البرج ليبقى شاهداً لتاريخ طويل من عمر الحضارة البشرية وفن العمارة العمانية وخاصة العمارة الدفاعية .. وتبلورت الفكرة لتصبح حقيقة واقعة، حيث شهد هذا العام 2021 بداية أعمال الترميم والصيانة بعد أخذ موافقة وزارة التراث والسياحة والتي بدورها رحبت وشكرت أهالي بلدة ذات خيل على مبادرتهم في الحفاظ على التراث والاصالة والمتمثلة في ترميم برج المد، وقد شكلت لجنة لهذا الغرض وأسندت اليهم تنفيذ هذه المهمة.

وبدعم من أهالي البلدة وبعض الأخوة من خارجها بدأ المشروع بعد إسناده لأحد المقاولين المحليين المتخصصين في أعمال الترميم، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الترميم خلال شهر يوليو القادم، وتبلغ تكلفة الترميم لهذا البرج حوالي 16 ألف ريال عماني بما فيها الاعمال الاضافية حول موقع البرج.