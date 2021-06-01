اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة وزير السياحة والآثار

ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدداً من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقد جاء من بين الموضوعات التي تم مناقشتها أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة وذلك لمدة الثلاثة أشهر القادمة لبحث إمكانية الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر، حيث أكد الدكتور خالد العناني على أهمية وجود أجندة موحدة لكافة الأحداث والفعاليات في مصر.

كما تم بحث إمكانية تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات الهامة على مدار العام في عدد من المحافظات السياحية المختلفة للاستفادة من مردودها في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية والوزارات والجهات المعنية منها أحداث ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية وغيرها.

ولفت الوزير إلى بعض الأحداث والفعاليات التي سوف تنظمها الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة مثل احتفالية موكب افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح قصر محمد علي بشبرا.

كما تم اطلاع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الإعلامية التي يقوم بإعدادها أحد التحالفات الدولية

التي تعاقدت معها الوزارة في يناير الماضي، حيث أوضح الدكتور خالد العناني إلى أنه من المقرر أن ينتهى هذا التحالف من إعداد هذه الاستراتيجية بحد أقصى شهرين ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية خريف هذا العام، وتهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة، كما تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمعارض السياحية التي شاركت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتى من بينها معارض تم المشاركة بها بشكل افتراضي.

بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها، مع التوصية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة في الهيئة وممثلي القطاع السياحي الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحي لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقاً لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن اهمية الاستفادة بصورة أكبر من مشاركة مصر فى إكسبو دبي ٢٠٢٠ للترويج للسياحة المصرية، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر ٢٠٢١ وسيستمر لمدة 6 أشهر،حيث أشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصري المشارك به خلال تواجده بزيارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور ملتقي السوق العربي للسياحة والسفر، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خُصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر.

كما تم إطلاع أعضاء المجلس على آخر مستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة السابق فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.