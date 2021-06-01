فيديو شيري عادل تعلق للمرة الأولى على تطورات حالتها الصحية بعد أزمة مرضها

شيري عادل الفنانة المصرية الشابة حرصت على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، بعد مرور 3 أشهر من خضوعها لعملية جراحية طارئة لم تكشف عن تفاصيلها وقتها.

أول ظهور إعلامي لـ شيري عادل بعد أزمتها الصحية

شيري عادل حلت ضيفة على برنامج "the insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، وهو يعتبر الظهور الإعلامي الأول بعد أزمتها الصحية، وأكدت خلال اللقاء أن حالتها الصحية باتت أفضل حاليًا بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، لافتة إلى أنها طوال الفترة الماضية كانت تعاني من تعب شديد وهو ما منعها عن المشاركة في أعمال فنية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك دون أن تكشف عن طبيعة مرضها وإصابتها المفاجئة.

سبب اعتذار شيري عادل عن مسلسل "فارس بلا جواز"

الفنانة المصرية الشابة كشفت عن أنها اعتذرت عن المشاركة كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع الفنان مصطفى قمر، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، بسبب حالتها الصحية السيئة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى الظهور في العمل خاصة وأن دورها كان جيدًا وتربطها علاقة صداقة بالفنان مصطفى قمر وفريق عمل المسلسل.

وأوضحت شيري عادل أن فريق العمل والمنتجين تفهموا وضعها وقبلوا اعتذارها عن الدور بسبب حالتها الصحية، والظروف الطارئة التي مرت بها، والتي تطلبت وقتها الراحة التامة وعدم التحدث كثيرًا حتى تتعافى تمامًا.

ومن المعروف أنه في نهاية شهر فبراير الماضي تعرضت شيري عادل لوعكة صحية شديدة تطلبت دخولها لغرفة العمليات، حيث أعلنت الأمر وقتها الفنانة إنجي خطاب وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت صورة قديمة جمعتها مع شيري في أحد المناسبات، وعلقت عليها قائلة: "فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري النجمة شيري عادل بالشفاء.. هتعمل عملية جراحية دقيقة.. ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يا رب".

أحدث أعمال شيري عادل

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية شيري عادل قد خاضت مؤخرا تجربة بطولة حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت الحكاية نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث قدمت شيري شخصية "هاجر"، وتدور تفاصيل الحكاية حول أزمة العنوسة واختيار شريك الحياة، وكان من أبرز النجوم المشاركين فيها الفنان ميدو عادل، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، ونور إيهاب، ومعتز هشام وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل، واستطاعت شيري من خلال تلك القصة أن تحصل على العديد من التكريمات والجوائز.

كذلك شاركت في بطولة فيلم بعنوان "للإيجار" الذي بدأ عرضه مؤخرًا، وقامت ببطولته بجانب كل من الفنان خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج إسلام السيد وتدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية حول قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب.