فيديو تصرف غير متوقع من جورج وسوف تجاه إحدى معجباته بعد انهيارها في حفله

جورج وسوف النجم السوري خطف أنظار الجمهور في أحدث حفلاته بدمشق، والتي أقيمت قبل أيام قليلة، وذلك بسبب طريقة تعامله مع إحدى المعجبات التي حرصت على الصعود له على خشبة المسرح والتفاعل معه عن قرب.

تصرف غير متوقع من جورج وسوف مع إحدى معجباته

وتصدر اسم جورج وسوف الترند بعد انتشار الفيديو الذي جمعه بالمعجبة التي حضرت حفله، حيث ظهرت الفتاة وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات إحدى أغاني سلطان الطرب، والذي سمح لها بالوقوف بجانبه على المسرح ومصافحته، كما طالبها بالتوقف عن البكاء وأعطاها منديلًا لتمسح دموعها وقام باحتضانها، لتحاول بعدها تقبيل يده لكنه رفض ذلك، وظل يتحدث معها خلال الحفل.

جورج وسوف حديث الجمهور بسبب أحدث حفلاته

وانتشر مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من مرور أيام على إقامة الحفل، وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع موقف جورج وسوف تجاه الفتاة الذي تسبب في حالة تصفيق من الحضور، وأشاد الجميع بتصرفه وتواضعه مع الفتاة واحترامه لجمهوره بشكل عام.

أحدث أعمال جورج وسوف

في سياق آخر طرح الفنان جورج وسوف برومو أحدث أغانيه "ياه على الزمن" المقرر طرحها بالكامل قريبًا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وكان الفنان السوري قد انتهى قبل شهرين من تصوير كليب الأغنية مع المخرج فادي حداد، وذلك استعدادا لطرحها في عيد الفطر، قبل أن يتم تأجيلها، كذلك كان جورج وسوف قد قام بإحياء حفل غنائي برعاية قناة روتانا للصوتيات منذ أيام بشكل افتراضي تحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتم عرضه عبر تطبيق "شاهد VIP".

ويعتبر حفل الفنان جورج وسوف على تطبيق شاهد هو الأول له في عام 2021، والحفل الثاني له على تطبيق "شاهد"، وذلك بعدما أحيا حفل غنائي على شاهد في شهر يوليو الماضي، وأشعل وقتها الحفل بتقديمه مجموعة من أشهر أغانيه، قبل أن يعود ويعلن إحيائه لحفل جديد على شاهد بنفس الشعار "مكملين معاكم" ويشوق الجمهور للحفل.