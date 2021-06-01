"الحب يبدأ بعد الطلاق"..نجمات عدن لأزواجهن بعد الانفصال و ميمي جمال تفجر مفاجأة حول علاقتها بحسن مصطفى

زيجات فنية عديدة مرت بأزمات بين طرفي كل زيجة، وكان الحل لها هو الانفصال بشكل رسمي، إلا أن عدد من هذه الزيجات قرر أطرافها الحرص على استمرار العلاقة ومحاولة إنجاح هذا الزواج، فتراجع البعض عن الانفصال وقرروا استكمال حياتهم مع شركاء العمر، لتصبح زيجاتهم من أطول وأهم الزيجات بالوسط الفني وبمثابة مثال على الحب الحقيقي.

ميمي جمال وحسن مصطفى

ميمي جمال الفنانة المصرية كشفت العديد من أسرار حياتها وعلاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى خلال أحدث ظهور إعلامي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، حيث قالت ميمي إنهما تشاجرا في بداية فترة زواجهما بسبب غيرة حسن مصطفى وطلبه منها عدم ارتداء فساتين السهرة الجريئة.

وبررت ميمي جمال له وقتها بأنها ترتدي هذه الفساتين في الأعمال الفنية فقط، لكنه طلقها شفويًا بسبب ذلك الخلاف إلا أنهما عادا سريعًا إلى زيجتهما واضطرت بعد ذلك ميمي جمال إلى تغيير طريقتها في اختيار الفساتين حتى لا تنفصل عنه مرة أخرى، لتستمر زيجتهما سنوات طويلة حتى وفاته عام 2015.

نور الشريف وبوسي

نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي من أكثر النجوم الذين كان يعتبر الجمهور علاقتهما مثالية، إلا أن الثنائي قررا الطلاق بعد مرور 30 عامًا من زواجهما، لكها تراجعا عن الطلاق بعد فترة قصيرة تزامنت مع مرض النجم الراحل نور الشريف، فقررت بوسي العودة له، ومساندته في محنته إلى أن رحل عام 2015، ليكون رحيله بمثابة صدمة شديدة لها.

محمود ياسين وشهيرة

رغم أن علاقة الفنان الراحل محمود ياسين وزوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، كانت مستقرة حتى وفاته العام الماضي، إلا أن شهيرة فجرت مفاجأة خلال لقاء مصور مع الإعلامية راغدة شلهوب قبل سنوات، وأكدت أنها تم طلاقها مرة واحدة فقط من محمود ياسين، ولكن عاد الزوجان سريعا لبعضهما البعض، بسبب قصة الحب التي كانت بينهما والتي جعلتهما يتركان الخلافات جانبًا وبحاولان الحفاظ على هذا الحب بكل الطرق.

حسن يوسف وشمس البارودي

بعد انفصال الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الأولى لبلبة، ووقوعه في حب النجمة المعتزلة شمس البارودي، أتم الثنائي زواجهما لكنهما تعرضا لأزمة بعد مرور شهرين فقط من الزواج، وقررا الانفصال، ووقتها سعى حسن يوسف إلى العودة للفنانة لبلبة، وفي الوقت نفسه ترقب الجميع إعلان زواج البارودي والمخرج الشهير حسام الدين مصطفى إلا أن شمس وحسن يوسف فاجئوا الجميع بعودتهما كزوجين عام 1973 ليستمر زواجهما حتى هذه اللحظة.