صورة عائلية لأسرة سمير غانم تثير الشجن والذكريات وناهد السباعي تكشف موقف إنساني لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز النجمة المصرية مازالت تتلقى دعوات جمهورها ومحبيها والمقربين منها بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية، وحرص الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم على مواصلة الدعاء لها بشكل يومي.

رامي رضوان يدعو بالشفاء لدلال عبد العزيز ويتذكر سمير غانم

رامي رضوان نشر اليوم الثلاثاء، صورة كشف عنها للمرة الأولى عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها هو وزوجته مع الراحل سمير غانم وأرملته دلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، وذلك خلال تواجدهم داخل أحد المطاعم، حيث استعاد من خلالها ذكرياته السعيدة مع أسرة زوجته، وتلقى رامي الدعوات بالشفاء لوالدة زوجته والرحمة للراحل سمير غانم.

ناهد السباعي تكشف عن المواقف الإنسانية لدلال عبد العزيز مع أسرتها

من جانبها كشفت ناهد السباعي عن موقف مميز للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، ووفاة شقيقها أيضًا في حادث سير، حيث نشرت ناهد عبر انستجرام صورة تجمعها مع الفنانة المصرية القديرة وعلقت قائلة: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معها".

وأضافت: "وساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس، ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

تطورات حالة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن مصادر طبية قد كشفت عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وأكدوا أنها مازالت غير مستقرة وتحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة، كما أنها مازالت تجهل خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حتى الآن، وواصل النجوم الدعاء للفنانة المصرية بالشفاء ومن بينهم كندة علوش وشيكو وملك وليلى أحمد زاهر وغيرهم.

في السياق نفسه حرصت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الدعاء لدلال عبد العزيز خلال تواجدها في الأراضي المقدسة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تبكي خلال أدائها مناسك العمرة، وتدعو للفنانة بالشفاء العاجل، قائلة: "بدعي لك يا دلال ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة، لا أملك إلا الدعاء اللهم اشفها وخليها لأولادها".