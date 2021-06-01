10 صور لـ عبير سندر مع طفلها منذ ولادته وصولاً لاحتفالها بإتمامه الشهر الأول

عبير سندر احتفلت ببلوغ طفلها "إيدن إلياس" شهره الأول وخضعت لجلسة تصوير معه نشرتها عبر حسابها على انستغرام وارفقتها برسالة مؤثرة، فيما بدا بأن الفاشينيستا ​السعودية​ ​عبير سندر تحرص على نشر يومياتها لطفلها وصوره منذ ولادته، فتابعوا معنا اجمل اللقطات لهما سوية وكيفية احتفالها ببلوغ مولودها شهره الأول.

عبير سندر تحتفل بإتمام طفلها شهره الأول

الفاشينيستا ​السعودية​ ​عبير سندر​ شاركت متابعيها بمجموعة صور لمولودها إيدن إلياس احتفالا بإتمامه الشهر الأول، حيث ظهرت برفقته بلقطات حديثة تظهر ملامحه بشكل واضح، كما نشرت العديد من اللقطات السابقة له وهي تحضنه بكل حب وحنان.

عبير سندر أرفقت الصور برسالة مؤثرة لطفلها وكتبت فيها: " One month of you، حبيبي إيدن إلياس، اليوم صار عمرك شهر.. جملت حياتنا وسويتلها معنى.. أنت هدية ربنا وأكبر نعمة.. الله يبلغنا فيك ويحميك يا كل الدنيا.. ماما تحبك".

عبير سندر وكشفها عن اسم طفلها

الفاشينيستا السعودية عبير سندر حرصت منذ ولادة طفلها على مشاركة المتابعين على تفاصيل يومياتها مع طفلها من زوجها البريطاني ليام أونيل، فكشفت بعد أسبوع واحد من ولادة الطفل عن تسميته بـ " آيدن إلياس" مؤكدة أنها وزوجها اتفقا على "آيدن" وهي كلمة أيرلندية المعنى ويقصد بها "الشعلة الصغيرة" .

وقالت عبير في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب :"صار طفلي الآن عمره أسبوع ول ابد من اختيار اسم له، حقيقة احترنا كثيراً في اسمه ولكن اتفقنا على اسم يجمع حروف عائلة زوجي وهو آيدن أي أن اسم طفلي آيدن إلياس ".

في حين أعقب زوجها في الفيديو قائلاً :"الجميع يعرفون أنني بريطاني ولكن الحقيقة لدي أصول أيرلندية وأنا اخترت لطفلي اسم عائلتي بأيرلندا".

عبير سندر ترزق بطفلها الأول

الفاشنيستا السعودية عبير سندر كانت قد أعلنت في 3 مايو الماضي عن انجابها طفلها الأول من زوجها البريطاني ليام أونيل ونشرت عبير عبر حسابها على خاصية الستوري انستغرام الصورة الأولى لطفلها لكن بشكل أخفت فيها تفاصيل وجهه، واظهرت فقط فمه وفي صورة أخرى يده.

ورحبت عبير سندر بطفلها قائلة : "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يارب احميه وبارك لنا فيه، ماشاء لله تبارك الله".

الفاشنيستا عبير سندر كانت قد أثارت تساؤلات المتابعين بعد ولادة طفلها عما اذا قد أنجبت طفلها بولادة تحت الماء كما كانت قد أعلنت سابقاً، الا انها لم ترد على التعليقات ولم تؤكد بعد هذا الأمر في حين أعلنت سابقا عن نيتها الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها لما له من فوائد عدة له ولأشقائه في المستقبل في علاج أي امراض طارئة.