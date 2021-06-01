خاص: مصير الجزء الثاني من مسلسل "زودياك" والكشف عن تفاصيل جديدة

مسلسل "زودياك" الذي عرض قبل عامين وحقق نجاحًا كبيرًا، ينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني منه قريبًا بعد أن كشف صناعه عن بعض تفاصيل التحضير له منذ فترة.

مصير مسلسل "زودياك 2"

محمد هشام عبية أحد المشاركين في ورشة كتابة العمل التي تضم أيضًا كل من منة إكرام وعمر خالد؛ كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه تم الانتهاء من كتابة الموسم الثاني من مسلسل "زودياك" منذ شهور، حيث أن العمل يتكون من 15 حلقة، ولفت إلى أنه مازال هناك بعض التفاصيل الإنتاجية التي تقوم جهة العرض والشركة المنفذة للإنتاج، بالاتفاق عليها خلال الفترة الحالية.

وتمنى محمد هشام عبية أن ينطلق تصوير المسلسل قريبًا، خاصة وأنه وفريق الكتابة قد بذلوا مجهودًا كبيرًا فيه، كما أنهم يتوقعون أن ينال الجزء الثاني نجاحًا يضاهي نجاح الجزء الأول، الذي قام ببطولته كل من أسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وأحمد خالد صالح وغيرهم.

الكاتب محمد هشام عبية والمسلسلات القصيرة

في سياق آخر تحدث الكاتب المصري عن تفضيله العمل في المسلسلات الدرامية القصيرة التي باتت تعرض مؤخرًا على المنصات؛ عن المسلسلات الأخرى الطويلة التي تتكون من 30 حلقة أو أكثر، حيث أكد أن الأعمال القصيرة تأخذ مجهودا يوازي المجهود المبذول في الأعمال الطويلة وربما أكثر، بسبب الدقة في التفاصيل، خاصة وأن الجمهور كذلك بات يدقق ويستخرج الملاحظات على تلك الأعمال، كما أنه ككاتب يفضل أن يكتب في أكثر من موضوع ويطرح أكثر من قضية من خلال عدة أعمال مختلفة على مدار العام، وعدم اقتصار مجهوده على فكرة واحدة لمسلسل طويل.

ولفت محمد هشام عبية إلى أنه يعتبر نفسه محظوظا لأنه فترة بدايته في عالم كتابة السيناريو تزامنت مع انطلاق المنصات وبدء إنتاج المسلسلات ذات الحلقات القصيرة.

تفاصيل مسلسل "60 دقيقة" للكاتب محمد هشام عبية

الجدير بالذكر أن الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية يحضر حاليًا لمسلسل جديد بعنوان "60 دقيقة" والذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس، والفنان السوري محمود نصر والفنانة شيرين رضا وسوسن بدر والممثلة السعودية فاطمة البنوي والفنانة الشابة هنا داود ومن إنتاج صادق الصباح وإخراج مريم الأحمدي، وموسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان.

المسلسل المنتظر عرضه قريبًا عبر منصة شاهد، تدور أحداثه في إطار دراما نفسية تشويقية حول طبيب نفسي يجسد دوره محمود نصر، وزوجته التي تقوم بدورها ياسمين رئيس، واللذان يعيشان حياة مستقرة وهادئة، إلى أن يقع حادث ما، يقلب حياتهما رأسًا على عقب.