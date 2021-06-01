كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من كورونا  

أعلن الفنان كريم عبد العزيز تعافي والده المخرج محمد عبد العزيز من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتب أدمن الصفحة الرسمية للفنان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سال عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ويطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافى تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله، داعيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد على اتصاله ومن كتب دعوة بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي علي دعواتكم، أدام الله على الجميع الصحة والعافية، وأبعد عنكم كل شر أو مرض".

وكان قد شارك الفنان كريم عبد العزيز فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الاختيار 2" مع أحمد مكى، وتاليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

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