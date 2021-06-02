كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من فيروس كورونا ويوجه رسالة للجمهور

كريم عبد العزيز طمأن الجمهور على حالة والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا، وكشف كريم عبد العزيز عن تعافي والده من الفيروس.

كريم عبد العزيز يكشف حالة والده الصحية

ونشر الفنان كريم عبد العزيز اليوم صورة لوالده المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، وطمأن الجمهور على حالته وأعلن تعافيه من فيروس كورونا وقال:" يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ويطمئن الجميع أن الاستاذ بحمد الله وفضله قد تعافي تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفي ويواصل فتره النقاهه بمنزله داعيا من المولي عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

والد كريم عبد العزيز يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

وأكد الفنان كريم عبد العزيز تعافي والده ومغادرته المستشفى اليوم في رسالته للجمهور، ووجه الشكر لكل المهتمين بصحة والده وحالته، واختتمت رسالته عبر فيسبوك وقال:"والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد علي اتصاله، ومن كتب دعوة بظهر الغيب لاتمام شفاء الاستاذ محمد، وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي علي دعواتكم ادام الله علي الجميع دوام الصحة والعافية وابعد عنكم كل شر أو مرض".

وكان الفنان كريم عبد العزيز قد حرص مؤخراً على طمأنة الجمهور على حالة والده الصحية بعد انتشار بعض الأنباء عن تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتبت الصفحة الرسمية للفنان المصري: "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله.. رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

أعمال المخرج محمد عبد العزيز

المخرج محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز هو مخرج مصري، نجح في تحقيق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية من خلال أعمال مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"عالم عيال عيال"، بينما كانت له بعض المحطات الدرامية في الثمانينيات مثل "الجلسة سرية"، و"خلي بالك من عقلك"، "على باب الوزير"، "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وفي المسرح بعض المسرحيات منها "شارع محمد علي"، "عفروتو"، أما آخر أعماله كان مسلسل "بابا نور" عام 2010 الذي قام ببطولته الفنان حسين فهمي وعلا غانم وكارمن لبس وشيرين وزيزي البدراوي وغيرهم.