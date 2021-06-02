تعليق مقلق من إيمي سمير غانم على تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

دلال عبد العزيز أقلقت الجمهور على حالتها الصحية والنفسية في الفترة الحالية، وذلك بعد الكشف عن حالتها الصحية وعدم معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، ونشرت ابنتها إيمي سمير غانم تعليق جديد أثار قلق الجمهور.

تعليق مقلق من إيمي سمير غانم على حالة والدتها

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بانستقرام، ووجهت لوالديها رسالة مؤثرة، أثارت القلق والغموض حول والدتها وحالتها، وقالت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة:" بحبكوا اوي وربنا معانا، ربنا كبير"، وتفاعل مع تعليق إيمي سمير غانم عدد من النجوم ومنهم الفنانة نادية الجندي التي كتبت لها:" ربنا يصبركم ويشفي دلال يارب إن شاء الله"، وتلقت عدة رسائل تضامن ومواساة من زملائها ومنهم شيكو وحمدي الميرغني ودينا وحمد قلم وإيمي طلعت زكريا وغيرهم.

قلق حول حالة دلال عبد العزيز الصحية

وعادت إيمي سمير غانم لإثارة قلق الجمهور على حالة والدتها دلال عبد العزيز الصحية، بعد تعليقها على صورة والدتها ووالدها، حيث لم تكشف تفاصيل حالة والدتها، ونشرت تعليق آخر عبر خاصية ستوري بانستقرام، وأعادت نشرت صورة لورقة منشورة على الحائط وبها جملة:" المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في إشارة إلى أن دلال عبد العزيز ما زالت لا تعرف بوفاة سمير غانم، وزادت من قلق الجمهور حول تدهور حالتها في حال معرفتها بالخبر.

النجوم يكثفون دعواتهم لدلال عبد العزيز

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف عن تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وقال إنها ما زالت تحت المتابعة الصحية، وإنها ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا، وكثف النجوم دعواتهم للفنانة دلال عبد العزيز ومنهم ناهد السباعي التي كشفت عن موقف مميز للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، ووفاة شقيقها أيضًا في حادث سير، حيث نشرت ناهد عبر انستجرام صورة تجمعها مع الفنانة المصرية القديرة وعلقت قائلة: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معها".

وأضافت: "وساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس، ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".