تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في جدة

عمرو دياب كشف اليوم عن مفاجأة جديدة للجمهور بعودته للحفلات في السعودية، وكشف تفاصيل حفله الجديد في جدة والأول له بها في عام 2021.

عمرو دياب يعود للحفلات في جدة

ويعود الفنان عمرو دياب للحفلات بعد فترة غياب من خلال حفل جديد في جدة، ونشر اليوم بوستر حفله المرتقب في جدة، وعلق على البوستر كاشفاً تفاصيل الحفل وقال:" حفلة عمرو دياب في جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو.. التذاكر متاحة بدءاً من يوم الخميس ٣ يونيو"، ويحيي عمرو دياب الحفل في جدة سوبر دوم jsd، وبتنظيم شركة "بنش مارك".

عمرو دياب يحيي أول حفلاته في 2021 بجدة

ويعتبر حفل عمرو دياب في جدة هو الأول له في 2021 في السعودية، بعد مشاركته في عدة حفلات بالسعودية العام الماضي، وعاد للحفلات في بداية العام الجاري في دبي، قبل إحيائه عدة حفلات خاصة في القاهرة الفترة الماضي، ويفتتح أيضاً موسم حفلاته في موسم الصيف من خلال حفله بجدة.

مفاجآت عمرو دياب في موسم الصيف

وكان عمرو دياب قد أعلن مؤخراً عن تجهيزه لأعمال فنية جديدة للفترة المقبلة، ولكنه لم يكشف عن تفاصيلها بعد، واكتفى بتشويق الجمهور لمفاجآته الجديدة من خلال صورة له مع الموزع الموسيقي نادر حمدي من الاستديو، ووعد الجمهور بطرح عمل جديد قريباً، وتوقع البعض أن يدخل عمرو دياب المنافسة في موسم الصيف بطرح ألبوم جديد في موسم عيد الأضحى، وذلك بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" في بداية العام الجاري.

وتواجد عمرو دياب في موسم رمضان من خلا أغنية لحملة إعلانية، وسبقها طرحه لإعلان لعطره الجديد، وطرح فيديو الإعلان على يوتيوب ومواقع التواصل، والذي أثار جدلاً كبيراً بعد استعانته في الإعلان بالإعلامية إنجي كيوان، وكان عمر دياب قد أعلن من قبل عن نيته لتقديم عمل درامي جديد مع "نتفلكس" هذا العام، إلا أنه لم يكشف عن مصير تعاقده والعمل الجديد، وذلك بعدما أعلن أكثر من مرة عن نيته لتقديم عمل سينمائي وآخر درامي.