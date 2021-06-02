أول تعليق من الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد إصابتها بارتجاج بالمخ في حادث سقوط.. بالفيديو

يمنى شري، الإعلامية اللبنانية، أقلقت متابعيها وزملائها مؤخراً بعد نقلها العناية المركزة بعد إصابتها في حادث سقوط بمنزلها، وذلك بسبب الغموض حول حالتها الصحية قبل أن تكشف في أول تعليق لها على تفاصيل حالتها الصحية.

يمنى شري تنجو بأعجوبة من حادث سقوط

وعلقت الإعلامية اللبنانية يمنى شري لأول مرة بعد مغادرتها المستشفى والعناية المركزة، وحكت تفاصيل حالتها الصحية وواقعة سقوطها في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقالت إنها كانت تعيش لحظة توتر بسبب انقطاع الكهرباء في منزلها، وفقدت توازنها أثناء نزولها على الدرج، وسقطت لسبع درجات من السلم، ولم تعي بنفسها سوى وهي في المستشفى وسط دعوت أهلها حولها.

يمنى شري تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وقالت يمنى شري في تصريحاتها إنها ظلت في العناية المركزة لمدة 10 ساعات، بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ، وحكت معاناتها مع الأمر بعد إجراء فحوصات على كل شيء لتشخصيها، ووصفت هذه اللحظات بالمخيفة والدقيقة والتي لا تريد أن تتذكرها، وأضافت إنها ظلت بعدها ممنوعة من الضوء والهاتف وأي شيء، وقالت إن الله أنقذها ونقلها إلى مكان آخر، ولم تتذكر سوى دعوات أهلها والمحيطين بها في هذه اللحظة.

أول تعليق من يمنى شري بعد مغادرتها العناية المركزة

ووجهت يمنى شري رسالة إلى الجمهور وزملائها أيضاً عبر حسابها بتويتر، وقالت في أول تعليق لها بعد مغادرتها المستشفى:" حتى ربنا يخلّصني ٥ مرات بسنة ونص يعني بحبني وأنا ما إلي غيرو.. دخيل إسمك ورحمتك ومحبتك وكرمك ونعمك.. ياشافي يامعافي يا منجّي ويا جابر الخواطر ياحبيبي ويا كل الحب.. بالحب والإيمان تحيا ليس فقط القلوب والأرواح إنما الرؤوس أيضا.. حمدالله رب العالمين عكل شي الحمدلله بكل لحظة بحياتنا".

وتابعت الإعلامية يمنى شري في رسالتها:" ولكم، لأهلي، لصحافة بلدي والوطن العربي، لأصدقائي وزملائي في كل مكان، للفنانين، لأحبابي، لجيراني، لأمي جوهرتي وأبي حبيب عمري، لأختي توأم روحي، لإخواني سندي وأولادهم، لأطبائي، شكرا من نص قلبي لكل الحب واللهفة والدعاء والرعاية، شكرا لكل كلمة ورسالة واتصال ومتابعة ودعم.. أنتم شفاء من نوع آخر".