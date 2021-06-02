وفاة الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد صراع مع المرض

فهد الشايع، الإعلامي السعودي القدير، توفي اليوم بعد صراع مع المرض، ونعاه عدد من زملائه الإعلاميين وجمهوره، وكذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية التي نعته في بيان لها اليوم.

وفاة الإعلامي السعودي القدير فهد الشايع

ونعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد وفاته اليوم، وقالت في تغريدة على تويتر:" تنعى هيئة الإذاعة والتلفزيون المذيع القدير فهد الشايع الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية، كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز... نسأل الله له الرحمة والمغفرة".

ونعاه محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وقال في تغريدة له:" رحم الله الفقيد الاعلامي فهد الشايع، الذي كان واحدا من أبرز المذيعين في القناة السعودية، وتميز بأدائه المختلف وحضوره الواثق، باسمي واسم منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون اتقدم بأحر التعازي لأسرته الكريمة ولكل محبيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب".

الإعلاميون ينعون الراحل فهد الشايع

ونعى عدد من الإعلاميين الراحل فهد الشايع بعد وفاته اليوم، ومنهم الإعلامي السعودي سبأ باهبري الذي قال في تغريدة له:" فقدت اليوم صديقا وزميلا عزيزا ربطتني به محبة ومودة وذكريات جميلة..فقد بلغني منذ لحظات خبر وفاة الأخ الغالي فهد عبدالله الشايع المذيع الهادئ الخلوق الذي عاش محبوبا من كل من عرفه.. أسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة وأن يجعل مرضه وصبره كفارة ورفعة في ميزان عمله..عزائي لأسرته ومحبيه".

مسيرة الإعلامي فهد الشايع

ويذكر أن الإعلامي فهد الشايع صاحب مسيرة طويلة في التقديم التلفزيوني، وعمل مذيعاً ومقدماً لنشرات الأخبار الرئيسية في القناة الأولى في التلفزيون السعودي، كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية مثل "مجلة التلفزيون" و"من العالم" وغيرها، وترك عمله في عام 2001 بسبب مرض شقيقه وسفره معه إلى الخارج للعلاج واستمر برفقته لكدة 17 عام، قبل وفاته اليوم بعد صراع مع المرض.