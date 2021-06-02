أسرة الراحل محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاده برسائل مؤثرة وصور تنشر للمرة الأولى

أسرة الفنان الراحل محمود ياسين أحيت اليوم ذكرى ميلاده، ووجهوا إليه رسائل مؤثرة واستعادوا ذكرياتهم معه، وكذلك أفرجوا عن عدة صور نادرة للفنان الراحل ومنها صور في أيامه الأخيرة.

أسرة محمود ياسين تفرج عن صور نادرة له

ونشر أبناء الفنان محمود ياسين مجموعة من الصور النادرة له على صفحاتهم بمواقع التواصل، وذلك إحياء لذكرى ميلاده الأولى بعد وفاته، ووجهوا له رسائل مؤثرة، ونشرت ابنته رانيا صورة للعائلة ولمحمود ياسين مع أحفاده، والتي ظهر بها الراحل محمود ياسين في الفترة الأخيرة من حياته، والتي تفرج عنها العائلة للمرة الأولى، في حين نشر حفيده محمود صوراً نادرة له مع جده وأعاد نشر عدة تدوينات وفيديوهات عن جده إحياء لذكرى ميلاده.

أبناء محمود ياسين يوجهون رسائل مؤثرة إليه

ونشرت رانيا محمود ياسين رسالة مؤثرة في مناسبة ذكرى ميلاد والدها، وقالت في تعليقها على الصور:" بصيت علي كل ذكريات ٦/٢ في الأعوام الماضيه لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي.. دلوقتي أعمل إيه اكتب ايه.. اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي اعمل ايه.. اكيد عيدك في الجنة احلي بكتير انما احنا النهاردة يوم صعب اوي علينا من غيرك يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى".

وأحيا أيضاً عمرو محمود ياسين ذكرى ميلاد والده الراحل، ونشر صورة نادرة له مع والده عبر صفحته بفيسبوك، ووجه رسالة مؤثرة قال بها:" اليوم ذكرى ميلاد والدي رحمة الله عليه .. مشاعر صعبة عليا خصوصا انه ده عيد ميلاده الأول بعد رحيله .. أسألكم الدعاء له"، وشارك عدد من النجوم في إحياء ذكرى ميلاد محمود ياسين، ووجهوا رسائل إليه وإلى أبنائهم في تعليقاتهم ومنهم الفنانة نشوى مصطفى ونادية الجندي وغيرهم.

ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين

وكان الفنان محمود ياسين قد توفي في نهاية العام الماضي، وأحدث رحيله حالة حزن كبيرة في الوسط الفني ولدى عائلته، والذين واصلوا نشر صوره وذكرياتهم معه منذ وفاته إلى ذكرى ميلاده الأولى بعد وفاته اليوم، وغاب الفنان محمود ياسين عن الأضواء في أيامه الأخيرة وبعد ابتعاده عن أعماله الفنية وإصابته بألزهايمر وعدة متاعب صحية أخرى.