اليوم.. طرح فيلم ”ماما حامل” بدور العرض السينمائى

تطرح شركة" سينرجى فيلمز" فيلم "ماما حامل" اليوم الأربعاء 2 يونيو، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر ، حيث طرحت الشركة البرومو الرسمي للعمل يوم الخميس الماضى ولاقى قبول كبير من الجمهور حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.