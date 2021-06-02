آمال ماهر تعلن اعتزالها الفن بعد فسخ خطوبتها

فاجأت المطربة آمال ماهر، جمهورها بخبر صادم، حيث أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، فجر اليوم الأربعاء.
وكتبت ماهر عبر صفحتها الرسمية في "انستغرام": "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء".
وأضافت "إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مسمى.. كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرا.. أكثر من أي وقت مضى، ولكنها إرادة الله.. شكرا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.. استمتعت بكم كثيرا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما".
وكانت ماهر قد أعلنت قبل يومين فسخ خطوبتها، كما أوضحت من خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلة: "كنت قد أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء".
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