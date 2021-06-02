رينا ساواياما تنضم إلى كيانو ريفز لبطولة فيلم John Wick: Chapter 4

انضمت نجمة البوب اليابانية-البريطانية رينا ساواياما إلى النجم العالمى كيانو ريفز، لبطولة فيلم John Wick: Chapter 4، الذى تنتجه شركة Lionsgate، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "deadline".

على أن يبدأ تصوير فيلم John Wick: Chapter 4، خلال الصيف المقبل، في عدة مواقع منها فرنسا وألمانيا واليابان، ولم تكشف أي معلومات حول دور ساواياما بعد، ولدت ساواياما في اليابان وترعرعت في شمال لندن، وبدأت تاريخها الفني في البوب، منذ وجودها بـ جامعة كامبريدج حيث درست السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع.

كما أعلنت شركة Lionsgate تأجيل الجزء الرابع من سلسل John Wick ، لـ أكثر من عام من تاريخ طرحه الأصلي، على أن يطرح فى 27 مايو من عام 2022، بدلا من 21 مايو من هذا العام 2021، الذى أعلنت عنه Lionsgate العام الماضي بعد الافتتاح القوي لـ الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إعادة جدولة الأعمال السينمائية بسبب توقف العمل فى المجال السينمائى.

وكان قد حقق الجزء الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"، إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد أن طرح يوم 15 مايو من العام الماضى.

وتدور أحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.