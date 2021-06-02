خاص: تفاصيل الفيلم السعودي الجديد "شهادة شكر"

المخرج حيدر سمير بدأ الاستعداد لعمل سينمائي جديد بعد عرض آخر أعماله السينمائية والتي حملت عنوان "بلال السادس" والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السعودية والخليج.

حيدر سمير يكشف تفاصيل فيلم "شهادة شكر"

حيدر سمير كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الاسم المؤقت لأحدث أعماله السينمائية والذي يحمل عنوان "شهادة شكر"، ويأتي بعد تجربته الناجحة في فيلم "بلال السادس" والذي عرض في شهر مارس الماضي في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية، المخرج حيدر سمير أكد على أن تصوير الفيلم سوف يتم في المنطقة الشرقية في السعودية فقال: "بدأنا بالفعل التحضير لعمل سينمائي جديد سوف يتم تصويره في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهو يحمل اسم مؤقت (شهادة شكر) لكن من المقرر أن يتغير المسمى قريبا".

موعد تصوير فيلم "شهادة شكر" لفيصل العمري

حيدر سمير تحدث كذلك عن موعد تصوير الفيلم الجديد حيث أوضح أنه سوف ينطلق في شهر يونيو، كما أكد أن هناك مجموعة من الأعمال التي يجري التحضير لها وسوف يتم الكشف عنها في الوقت المناسب فقال حيدر سمير: "سيبدأ تصوير العمل في شهر يونيو القادم وهو من تأليفي وإخراجي، واعتبره من الأعمال السينمائية التي تنتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وسوف يتم تنفيذه بطريقة محترفة من خلال التعاون مع أكثر من جهة إنتاجية، وإن شاء الله نستعد كذلك لتقديم أعمال سينمائية قادمة، لكن سوف يتم الكشف عنها في الوقت المناسب"، ويشارك في بطولة فيلم "شهادة شكر" كل من فيصل العمري، والعنود سعود، ونجلاء عبدالله، عادل العتيبي، وأغادير السعيد، لبنى عبدالعزيز، مريم عبدالعزيز، مهدي الناصر، وجراح الدوسري.

حيدر سمير يستعد لعمل درامي جديد

حيدر سمير أكد على استعداده لتقديم عمل درامي، لكن فضل عدم الكشف عن تفاصيله خلال هذه الفترة فقال: "هناك خطط من أجل تقديم عمل درامي في القترة القادمة، ولن يتم الكشف عنه خلال هذه المرحلة"، وكان آخر عمل قد قدمه المخرج حيدر سمير فيلم "بلال السادس" الذي احتفل صناعه بعرضه الخاص بحضور جمع كبير من صناع السينما في شهر مارس الماضي.

وشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" مجموعة كبيرة من نجوم السعودية والخليج العربي من بينهم الفنان سمير الناصر، وراشد الورثان، وسعيد صالح، ومحمد الهاشم، وشعيفان محمد، وفيصل العمري، وإلهام علي، ونوره عصر، وزارا البلوشي، ومهدي الناصر، والعمل من اخراج حيدر سمير الناصر.