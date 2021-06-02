"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها".. آيمي سمير غانم تبكي المتابعين بصورة باب غرفة والدتها بالمستشفى

آيمي سمير غانم كشفت خلال الساعات الماضية عن عبارة مؤثرة ومؤلمة جداً تم تعليقها على ورقة على الباب الخارجي لغرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي ما تزال تقبع في العناية بالفائقة في المستشفى إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، وما تزال الى الآن لا تعلم بوفاة شريك حياتها النجم سمير غانم الذي توفي قبل أيام ماضية متأثر بإصابته بالفطر الأسود جراء تداعيات فيروس كورونا.

عبارة مبكية على باب غرفة دلال عبد العزيز

الفنانة المصرية إيمي سمير غانم نشرت عبر خاصية حسابها على ستوري انستغرام صورة مؤثرة جداً تتعلق بشأن إخفاء أفراد أسرتها والطاقم الطبي خبر وفاة والدها سمير غانم عن والدتها دلال عبد العزيز التي ما تزال تمكث في العناية المركزة في المستشفى حيث ما تزال بحالة حرجة.

وتضمنت اللقطة التي كشفت عنها ايمي سمير غانم صورة من باب غرفة دلال عبد العزيز حيث تم وضع ورقة بيضاء في أعلى الباب واحتوت الورقة على التالي :"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى منع جميع من يدخل غرفة دلال عبد العزيز من إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم قبل أيام وذلك برغبة أسرتها كي لا يؤثر ذلك على حالتها الصحيّة.

ولاقت العبارة المكتوبة على الباب الخارجي لغرفة دلال عبد العزيز تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذين أعربوا عن حزنهم العميق لما تضمنته حيث ما تزال المريضة لا تعلم بوفاة شريك حياتها الذي أمضت معه أكثر من 35 عاما تحت سقف الزوجية، فرحل عنها ولم تستطع ايضا أن تودعه في جنازته.

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز أقلقت الجمهور على حالتها الصحية والنفسية في الفترة الأخيرة حيث ما تزال تحت العناية المركزة وتتلقى جرعات من الأوكسجين بعد اصابة رئتيها بالإلتهابات في ظل عدم معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم حيث تخفي عائلتها عنها هذا الخبر المفجع، في حين كشف يوم أمس الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات جديدة عن حالتها وقال إنها ما زالت تحت المتابعة الصحية، وإنها ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.

من ناحيتهم، يواصل النجوم رفع الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز وبينهم الإعلامية المصرية بسمة وهبة التي حرصت خلال تواجدها في الأراضي المقدسة على الدعاء لها فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تبكي خلال أدائها مناسك العمرة، وتدعو للفنانة بالشفاء العاجل، قائلة: "بدعي لك يا دلال ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة، لا أملك إلا الدعاء اللهم اشفها وخليها لأولادها".