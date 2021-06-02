فيديو هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها ونبيلة عبيد:"مانجلكيش في بيت الطاعة"

هالة صدقي الفنانة المصرية احتفلت مساء أمس الثلاثاء بعيد ميلادها الـ60 قبل أيام من من تاريخه الرسمي الذي يحل يوم 15 يونيو الجاري، وذلك تزامنًا مع أزمتها مع زوجها السابق سامح سامي ووالد طفليها.

أصدقاء هالة صدقي يحتفلون بعيد ميلادها

هالة صدقي فوجئت بالأمس باحتفال أصدقائها بعيد ميلادها داخل أحد المطاعم، حيث استقبلوها بالغناء والتصفيق، ونشرت بوسي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تقدم "زير مياه" هدية ساخرة من إنذار زوجها لها بالطاعة.

وظهرت بوسي شلبي برفقة أسرة الفنانة هالة صدقي في الحفل، ومازحت بوسي صديقتها بعد أزمة طلبها في بيت الطاعة، وقالت لها: "جبنالك زير عشان تشربي منه في بيت الطاعة وأكيد انتي حضرتي كام جلابية.. جاهزة لبيت الطاعة وانا هروح اقعد معاكي أنا كنت فاكرة أن بيت الطاعة ده اتلغي من أيام فيلم أريد حلا".

هالة صدقي تواصل سخريتها من زوجها

من جانبها واصلت هالة صدقي سخريتها من طلب زوجها سامح سامي لها في بيت الطاعة، وأكدت أن الأمر بالنسبة لها بمثابة حدث طريف، كما نشرت هالة عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو من الحفل وعلقت عليه قائلة: "لما يكون عندك خمس ست أصحاب حقيقين اعرف انك اسعد واحد في الدنيا".

نبيلة عبيد تدعم هالة صدقي

كما حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة المصرية في أزمتها مع زوجها والسخرية من فكرة استدعائها لبيت الطاعة بإنذار رسمي، ومن بينهم الفنانة نبيلة عبيد التي حرصت على تهنئتها كذلك بعيد ميلادها، فقالت: "هالة صدقي الجميلة ...كل عام وانتي بخير.. ومانجلكيش في بيت الطاعة".

الجدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي هاجمت زوجها السابق بعد التطورات الأخيرة في أزمتها معه، وقالت في عدة تصريحات تلفزيونية لها للتعليق عن طلبها في "بيت الطاعة"، وقالت إن إنذار "بيت الطاعة" ضمن عدة قضايا أخرى بينها وبين زوجها السابق والتي وصلت إلى 6 قضايا، وسخرت من طلبه لها في "بيت الطاعة" بقرار من المحكمة، وقالت إنها تزوجته وأنجبت أبنائها في منزلها الخاص، وأشارت إلى أنها مستعدة للقبول بالأمر ولكنه متواجد في أمريكا من الأساس.

وأضافت هالة صدقي في تصريحاتها إن زوجها السابق دفع لها مؤخراً مبلغ 150 ألف جنيه كنفقة دراسية لأولاده، وذلك لكي يتمكن من زيارة مصر ولا يتم القبض عليه، وقالت ولكنه طلب مؤخراً تحويل أبنائها من المدرسة بسبب رغبته في تقليل مصاريفهما الدراسية، وقالت إنها حتى الآن ترفض التأثير على أبنائها أو تخبرهم بالحقيقة كاملة حتى لا تتأثر صورة والدهم لديهم.