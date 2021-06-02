استعراض مرئيات المختصين حول دراستي «الفنون» و«تعزيز السياحة الداخلية»

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس مختصين من وزارة الإعلام، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول موضوع (الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني).

وناقشت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد اللمكية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع مختصين وزارة الإعلام العديد من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الفنون، وآليات استثمارها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتوجهات الجهات المعنية للمواءمة بين مستهدفات رؤية عمان 2040م، وبين متطلبات تطوير قطاع الفنون، والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لدعم القطاع، ومدى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمجال الفنون، والاستراتيجيات والخطط المستقبلية في استثمار الفنون، والتحديات والمعوقات التي تحدُّ من الدور الفاعل للفنون وآليات التغلب عليها.

ضمَّ وفد وزارة الإعلام عبدالله بن سعيد الشعيلي ــ المستشار الإعلامي، وأمين بن علي بن عبد اللطيف ـ مستشار الدراما بالوزارة.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى إبراز أهمية الفنون وتسويقها، وتحديد آلية مساهمة الفنون بأشكالها المتعددة في العائد الاقتصادي للسلطنة.

من جانب آخر وفي إطار دراسة اللجنة حول موضوع (ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة)، استضافت اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عمان، وناقشت معهم مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة منها: واقع السياحة الداخلية في السلطنة في الوقت الحالي وموائمة البنية الأساسية، والفرص غير المستغلة للأماكن السياحية، وتكاليف السياحة الداخلية مقارنة بدول المنطقة، ودور وكفاية السياسات والتشريعات المؤسسية في تحقيق النهوض بالقطاع، واستفادة السلطنة من الاتفاقيات والبرامج والخطط المؤسسية، والعوائد الاقتصادية والقطاعات المستهدفة في هذا المجال، ودور القطاع الخاص في تطوير القطاع، إضافة إلى مناقشة مستقبل قطاع السياحة الداخلية ودوره في التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040، ومجالات تطويره، والمعالجات المطلوبة والسياسات وآليات وطرق الترويج للنهوض بهذا القطاع. ضمَّ وفد غرفة تجارة وصناعة عمان كلًّا من: على بن سالم الحجري ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد بن عامر المصلحي ـ عضو مجلس الإدارة، ويحيى بن سعيد الحسيني ـ مدير دائرة اللجان والمجالس، وناصر بن علي المحروقي ـ عضو اللجنة الاقتصادية بالغرفة.