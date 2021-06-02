رقص وغناء وأجواء مرحة.. شاهدوا كيف احتفل نجوم "عشرين عشرين" بنجاح المسلسل

أسرة مسلسل "عشرين عشرين" حرصت على مواصلة الاحتفال بنجاح العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ونال إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وإشادة بأداء بطليه نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

نجوم "عشرين عشرين" يحتفلون بنجاح المسلسل

ونظم المنتج اللبناني صادق الصباح، حفلًا فخمًا بمنزله، جمع عدد كبير من فريق العمل وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ورامي عياش وزوجته داليدا عياش، ورندة كعدي، وزياد برجي وفادي ابي سمرة ورولا بقسماتي وبيار داغر، وماريتا الحلاني ونادين جابر، بلال شحادات والمخرج فيليب أسمر وغيرهم.

رقص نادين نسيب نجيم وقصي خولي في أحدث ظهور لهما

وحرص عدد من النجوم والحضور على نشر العديد من الصور والفيديوهات التي وثقت لقطات مميزة من الحفل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر قصي خولي ونادين نسيب نجيم وهما يرحبان ببعضهما البعض، كما حرصا على الرقص على عدة أغاني، تعبيرًا عن مدى سعادتهم بنجاح العمل.

كما ظهر الثنائي مع باقي فريق العمل وهما يقطعان قالب الحلوى الذي حمل اسم المسلسل "2020"، وسط حالة من السعادة والمرح بين كل الحضور، الذين وثقوا الاحتفال بالصور التذكارية والتقاط الفيديوهات الطريفة.

رامي عياش يرحب بقصي خولي

وحرص رامي عياش على نشر فيديو جمعه بالفنان قصي خولي من الحفل، وظهر فيه وهو يرحب بالفنان السوري، فكتب في تعليقه: "الرجولة والوفا والتواضع انوجدوا فيك يا حبيب قلبي.. نورت بلدك"، وهو ما جعل قصي يقوم بإعادة نشر التدوينة عبر حسابه ويعلق قائلًا: "الرجال والقبضايات كتار بس في رامي عياش واحد حبيب القلب يا أصيل".

الجدير بالذكر أن مسلسل "عشرين عشرين" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس ورامي عياش غيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، ولاقى المسلسل إعجاب قطاع كبير من المتابعين الذين أشادوا بأداء الأبطال والأحداث المختلفة.

وتدور قصة مسلسل "عشرين عشرين" حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه.