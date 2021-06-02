بلقيس وسيف نبيل يحتفلان بنجاح أغنيتهما "ممكن" بفيديوهات طريفة وتصرفات عفوية .. شاهدوا

بلقيس فتحي الفنانة اليمنية والفنان العراقي سيف نبيل حرصا على الاحتفال بنجاح أغنيتهما الجديدة "ممكن" التي تم طرحها على موقع يوتيوب قبل أيام، فبمجرد تحقيق الفيديو لـ20 مليون مشاهدة، نشر الثنائي العديد من مقاطع الفيديو التي وثق احتفالهما بالأغنية.

سيف نبيل يحتفل مع بلقيس بنجاح أغنية "ممكن"

سيف نبيل نشر عبر حسابه على انستجرام مقطع فيديو ظهر فيه هو وبلقيس وكأنهما يصوران فيديوهين منفصلين ثم انضما إلى بعضهما البعض في فيديو واحد، وعلق سيف نبيل على الفيديو وقال مازحًا: "احتفال غريب بالعشرين مليون.. نجاحي هو نجاحكم"، فيما علقت بلقيس على نفس الفيديو وقالت: "وصاروا عشرين مليون.. شكرا لكم ولمحبتكم، شكرا سيف على هذا التعاون القوي".

فيديو طريف لـ سيف نبيل وبلقيس

ولاقى مقطع الفيديو الطريف تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين أشادوا بطرافتهما وهنأوا كل منهما بنجاح الأغنية التي وصلت مشاهداتها حتى الآن إلى أكثر من 25 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تصدر المطرب العراقي الترند خلال الساعات الماضية.

كما تداول الجمهور مقطع فيديو آخر، يظهر الثنائي وهما يحتفلان مجددًا بنجاح تعاونهما وأغنيتهما الجديدة وظهرا فيه وهما يقطعان قالب حلوى، ويقوم سيف بتصرف عفوي حيث يقدم قطعة كيك لصديقته التي تبدأ بتناولها.

تفاصيل قصة انفصال بلقيس عن زوجها

ويعتبر كليب "ممكن" من أبرز مفاجآت موسم عيد الفطر الغنائي، والأغنية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل، توزيع موسيقي عمر صباغ، وصورت فيديو كليب من إخراج دان حداد.

في سياق آخر كانت بلقيس قد أعلنت انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف مؤخراً، وأكدت بلقيس الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول انفصالها، وقالت إنها تعرضت كثيراً للسؤال حول غياب زوجها عن صورها وأنشطتها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها رفعت قضية خلع ضده في الفترة الأخيرة في المحاكم الإماراتية، وأضافت أنها لا تمتلك أي تفاصيل أخرى عن الأمر سوى قضية الخلع.