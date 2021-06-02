صور جومانا مراد تتجاوز أحزانها في أول ظهور بعد 3 أشهر من وفاة ابنتها

جومانا مراد النجمة السورية يبدو أنها تجاوزت أحزانها على رحيل ابنتها الصغيرة ديانا، التي توفيت قبل حوالي 3 أشهر، حيث عادت للظهور مجددًا، عبر حسابها على موقع انستجرام، بعد أن كانت قد اختفت طوال الفترة الماضية، ولم تكن تعلق سوى على الأحداث الجارية أو تقدم التعازي في بعض النجوم الراحلين، دون نشر صور جديدة لها.

جومانا مراد تتجاوز حزنها على ابنتها الراحلة

وأنهت جومانا مراد حدادها على ابنتها، وقررت العودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي، وقررت نشر بعض صورها مع صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين، بعد أحدث لقاء لهما، خلال تواجدهما في أحد المطاعم.

جومانا مراد نشرت صورها مع سوزان نجم الدين وأشادت بصداقتهما وعلاقتهما الطيبة، فعلقت على الصور بقولها: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما".

جومانا مراد في أحدث ظهور لها بعد 3 أشهر من وفاة ابنتها

من جانبها أعادت سوزان نجم الدين نشر تلك الصور عبر حسابها وعلقت قائلة: "انتِ أحلى أخت وصديقة بالدنيا كلا ياجوجو نورتوني وشرفتوني انتِ وهالعيلة الحلوة اللي بحبا كتير الله يحميكن ولايحرمنا هاللمة الحلوة أبداً يا حبيبتي"

ولاقت صور جومانا مراد تفاعل عدد كبير من الجمهور الذين عبروا عن مدى سعادتهم لتجاوز الفنانة السورية محنتها، ومحاولتها العودة لحياتها بشكل طبيعي.

وفاة ابنة جومانا مراد

وكانت جومانا مراد قد أبكت الجمهور في شهر مارس الماضي بوفاة ابنتها ونشرت صورة الطفلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي.. فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

وتلقت الفنانة السورية العديد من رسائل التعازي من قبل جمهورها وعدد من متابعيها، ومنهم دعاء فاروق والفنانة درة وكندة علوش وأحمد رزق وهند صبري وأيتن عامر وعبير صبري وأمير شاهين وأروى جودة وليلى علوي ونادية الجندي وروجينا واللبنانية نور ورانيا محمود ياسين وهبة نور وسوزان نجم الدين وجيهان عبد العظيم وباسم ياخور ودنيا عبد العزيز وجميلة عوض وغيرهم.