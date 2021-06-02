فيديو أول ظهور لـ هبة الدري وزوجها بعد الصلح بينهما: "الحمدالله أزمة وعدت على خير"

هبة الدري وزوجها نواف العلي ظهرا معاً بأول لقاء تلفزيوني بعد الصلح بينهما وعودتهما الى سقف الزوجية عقب فترة قصيرة من الإنفصال، فأعرب الثنائي عن سعادتهما بعودة الأمور الى طبيعتهما بينهما في لقاء لبرنامج "ذا انسايدر"، مشيرين الى الى أن الخلافات قد تحدث بشكل طبيعي بين العائلات والأشخاص لكن الأهم هو كيفية تخطي هذه المشاكل.

أول ظهور لـ هبة الدري وزوجها بعد الصلح بينهما

الثنائي هبة الدري وزوجها نواف العلي أطلا إذاً في برنامج "ذا انسايدر" بأول ظهور لهما معاً في الإعلام بعد عودتهما لبعض عقب فترة من الإنفصال والخلافات بينهما، وجاء ظهورهما أثناء تواجدهما في كواليس تحضيرات مسرحية "كتاب الأحلام" برفقة طفليهما "بدر وفهد".

وأعرب الزوجين عن سعادتها بالصلح والعودة الى سقف الزوجية معتبرين بأن الخلافات التي حدثت بينهما قد تقع بشكل طبيعي بين جميع العائلات ولكن الأهم هو أنهما استطاعا تخطي هذه الأزمة واسترجاع لم شمل عائلتهم.

نواف العلي وتعليقا على تفاعل النجوم والجمهور حول مسألة طلاقه وعودته لزوجته، لفت الى أنه تفاجئ بهذا التفاعل الكبير منهم، وشكرهم على جميع دعمهم.

وشاركت هبة الدري في مسرحية "كتاب الأحلام" التي نظمتها إدارة "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" في أواخر ايام شهر مايو، وتروي المسرحية، حكاية فتاة تسعى لتحقيق أحلامها عبر المسابقات الثقافية.

المسرحية من بطولة الفنانة هبة الدري، محمد المسلم، بدر الشعيبي، ناصرعباس، فهد الصالح، وديمة أحمد، غرور صفر، جنى الفيلكاوي، أحمد بن حسين.

تفاصيل انفصال هبة الدري وزوجها وإثارتهما الجدل

نواف العلي كان قد أثار ضجة كبيرة قبل أسابيع ماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصاله بطريقة مثيرة للجدل عن الفنانة المصرية هبة الدري عقب زواج استمر 9 سنوات، حيث أكد أن اعلانه خبر الانفصال جاء ليخلي مسؤوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أية تصريحات تدلي بها.

وكتب الفنان الكويتي نواف العلي حينها عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستقرام: "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

وردت هبة الدري على منشور زوجها السابق عبر تطبيق سناب شات قائلة: "أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن"، ثم تبادل الزوجان المناوشات الكلامية وردود الفعل الهجومية لفترة أيام ليدخل على الخط في أزمتهما العديد من النجوم، الى حين انتهاء هذه الخلافات قبل فترة واعلان عودتهما لبعض.

نواف العلي وهبة الدري تزوجا في 12 ديسمبر 2012، وأنجبا "بدر" عام 2014، و"فهد" عام 2017.