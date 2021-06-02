"طلب التقاط صورة معها".. رانيا يوسف تكشف بالفيديو كواليس لقائها مع رئيس نادي برشلونة

رانيا يوسف باتت حديث المتابعين خلال الساعات الماضية بعد أن قامت بنشر عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وذلك خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

رانيا يوسف تكشف كواليس صورها مع رئيس نادي برشلونة

رانيا يوسف كشفت عن تفاصيل اللقاء بعد تصدر اسمها للترند خلال الساعات الماضية، حيث قالت في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي" إنها تقضي إجازتها في إسبانيا وتحديدا في مدينة برشلونة، وكانت تتناول إفطارها في أحد المطاعم هناك، والذي كان يتواجد فيه رئيس نادي برشلونة أيضًا.

وأوضحت رانيا أن العاملة بالمطعم كانت فتاة من أصول مغربية، وحرصت على التقاط صورة تذكارية معها، وهو الأمر نفسه الذي قام به عدد ممن تعرفوا عليها بالمطعم، وهو ما لفت نظر رئيس نادي برشلونة، وتساءل عن سبب الاهتمام برانيا يوسف، فأجابته العاملة أنها ممثلة مصرية معروفة، ليطلب بعدها أن يلتقط صورة معها، وبالفعل رحبت رانيا بذلك.

رانيا يوسف غاضبة من بعض التعليقات

وتابعت رانيا يوسف وأكدت أن تعليقها على الصور بأنها سوف تنضم للنادي الشهير، كان بمثابة مزحة مع جمهورها، وأضافت: "احنا اتعرفنا على بعض وهو راجل لطيف ومهذب"، لافتة إلى أنها بالرغم من عدم متابعتها الجيدة لكرة القدم وعدم فهمها لتفاصيلها، إلا أنها من مشجعي نادي برشلونة.

وبمجرد أن نشرت رانيا صورتها مع خوان لابورتا، تعرضت الفنانة المصرية للتنمر من قبل عدد من متابعيها، وهو ما تسبب في غضبها، حيث نشرت عدة تدوينات عبر حسابها على تويتر، لمن قاموا بالتنمر عليها والتحرش بها بحسب ما وصفت الأمر، وأضافت: "قمة الوقاحة، عشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقلت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية"، مشيرة إلى أنها غير معترضة على السخرية بشكل مهذب، لكنها لا تتقبل التحرش بها بسبب أحدث صورها.

أحدث أعمال رانيا يوسف

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال رانيا يوسف كان مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والذي شاركت في بطولته مع كل من مصطفى شعبان وعمرو سعد ودلال عبد العزيز وياسمين رئيس وحسن الرداد ويوسف شعبان وغيرهم، وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية منذ بدء عرضه.