فيديو سميرة سعيد تطرح أغنيتها "الساعة اتنين بالليل".. تشكو من الوحدة والملل بطرافة

سميرة سعيد طرحت أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" اليوم عبر قناتها بيوتيوب، بعد أيام من الدعاية للأغنية بصور جديدة وإطلالة شبابية في بوستر الأغنية، ولاقت الأغنية صدى كبير فور طرحها.

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"

وبعد أيام من تشويق الجمهور لأغنيتها الجديدة، طرحت الفنانة سميرة سعيد اليوم فيديو أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" على قناتها بيوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت الأغنية صدى واسع على مواقع التواصل فور طرحها وذلك بسبب الموضوع الجريء والجديد الذي تقدمه سميرة سعيد في الأغنية وتلقت عدة إشادات من جمهورها بسبب مفاجأتها في أغنيتها الجديدة.

سميرة سعيد تشكو من الوحدة بطريقة طريفة

ولاقت أغنية سميرة سعيد إعجاب الجمهور بسبب موضوعها الجديد، وطريقة سميرة سعيد المميزة في غنائها، وقدمت في كلمات الأغنية معاناتها مع الوحدة والممل بعد منتصف الليل، وعن غاب أصدقائها عنها في ذلك الوقت لذلك تقرر مواساة نفسها بنفسها، وأعجب الجمهور أيضاً بطريقتها الطريفة والفكرة الجديدة في الأغنية والتي كانت قد لفتت الجمهور إليها بسب إطلالاتها الجريئة والشبابية في بوسترات الأغنية.

سميرة سعيد تثير الجدل بلوك جريء في أغنيتها الجديدة

ونشرت سميرة سعيد جلسة تصوير جديدة للأغنية والتي أثارت الجدل بسبب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها سميرة سعيد، وتصدرت مواقع التواصل بسبب تفاعل الجمهور مع إطلالتها الشبابية، وأشعلت سميرة سعيد حماس جمهورها للأغنية بطريقتها في الدعاية للأغنية، والتي حملت موضوع فكاهي وجريئ، وتعتبر الأغنية الثالثة في ألبومها الجديد.

وتعود سميرة سعيد بأغنية "الساعة اتنين بالليل"، إلى مواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد، والذي كانت قد أعلنت عنه في بداية العام الجاري، وكشفت للجمهور عن طريقتها الجديدة في طرح الأغاني من خلال طرح أغنية كل شهر، وافتتحت الأغاني بأغنية "بحب معاك"، والتي أعادتها إلى الأغاني الرومانسية بعد غياب، طرحت بعدها سميرة سعيد ثاني أغاني ألبومها "متاهة" والتي واصلت بها تقديم الأغاني الدرامية في الألبوم.