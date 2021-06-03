الموت يفجع نانسي عجرم في حماتها

نانسي عجرم وأسرتها تلقوا خبراً صادماً اليوم بوفاة السيدة جمال يديع نهرا، والدة الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، وكشفت الأسرة عن تفاصيل الجنازة والعزاء على تويتر.

وفاة حماة نانسي عجرم

وأعلنت أسرة نانسي عجرم اليوم خبراً حزينا للجمهور بوفاة السيدة جمال بديع نهرا، والدة الطبيب فادي الهاشم، وأرملة والده السيد ميشال الهاشم، وكشفت الأسرة عن تشييع جنازتها اليوم بعد وفاتها، وقدمت اعتذارا في نعيها بسبب عدم إقامة عزاء للراحلة بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وقدم جمهور نانسي عجرم رسائل المواساة والتعازي لها في وفاة حماتها.

الموت يفجع نانسي عجرم بعد الإعلان عن ألبومها

ولم تعلق نانسي عجرم حتى الآن على خبر وفاة حماتها، وتلقت عشرات الرسائل من الجمهور لمواساتها دوت الخليج وزوجها بعد وفاة والدتها، ويأتي ذلك بعد أيام من كشفت نانسي عجرم عن أولى أغاني ألبومها المنتظر طرحه بالكامل قريبًا "Nancy 10"، وطرحت نانسي الأغنية الرئيسية للألبوم "حبك بيقوي" في فيديو كليب جديد، والتي حققت نجاح كبير وتجاوزت 2 مليون مشاهد في أيام قليلة.

نانسي عجرم تطرح ألبومها العاشر

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم بدأت مؤخرًا في الترويج لألبومها الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل أيام البرومو الرسمي للألبوم المقرر طرحه قريبًا، وظهرت نانسي في البرومو وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد.

ولم تكشف نانسي عجرم عن عنوان ألبومها حتى الآن واكتفت بوضع كلمة "Nancy 10"، كذلك لم تكشف عن موعد طرحه بعد، وتفاعل عدد كبير من محبي المطربة اللبنانية مع الفيديو الترويجي وهنأوها بالألبوم الجديد، قبل أن تطرح اليوم أغنية "حبك بيقوى"، فيما تنبأ البعض أن تكون الأغنية الرئيسية للألبوم حزينة، وكانت نانسي عجرم قد كشفت في تصريحات سابقة عن أن ألبومها المنتظر من المقرر أن يضم 10 أغنيات، ما بين الأغاني باللهجة المصرية واللبنانية، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.