إعلان يخطف الأنفاس لمسرحية شريهان المنتظرة..تعود بعد غياب على "شاهد VIP"

شريهان كشفت اليوم عن مفاجأة كبيرة للجمهور بطرح أول إعلان لمسرحيتها الجديدة والتي تعود بها إلى المسرح والأعمال التمثيلية بعد غياب لأكثر من 15 عام، وأعلنت شريهان عن عرض المسرحية على تطبيق شاهد وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

أول إعلان بالفيديو لمسرحية شريهان الجديدة

وفاجأت شريهان الجمهور اليوم بالإفراج أخيراً عن مسرحيتها الجديدة بعد طول انتظار لها، ونشر تطبيق "شاهد VIP" عن أول إعلان بالفيديو للمسرحية، وشوق الجمهور لها دون الكشف عن موعد عرضها، وذكر في تغريدة على تويتر:" النجمة شريهان بعد غياب سنوات تعود مجدداً إلى الأضواء قريباً على شاهد VIP برعاية هيئة الترفيه وتقديم مجموعة MBC عودة شريهان".

شريهان تفرج عن مسرحيتها الجديدة على "شاهد VIP "

وشوقت شريهان الجمهور بالإعلان الاول عن مسرحيتها الجديدة، وكذلك بنشر تطبيق شاهد لأول إعلان بالفيديو، والذي أشعل حماس جمهور شريهان، بعرضه للقطات استعراضية لشريهان من المسرحية، والتي بدأت تصويرها منذ سنوات ولكنها أجلت عرضها طوال تلك الفترة، وعلقت شريهان على إعلان المسرحية وقالت:" عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc وشاهد في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. الف مبروك".

شريهان تعود بعد غياب أكثر من 15 عام

وكانت شريهان قد أعلنت عودتها للفن والأضواء منذ سنوات في حفل كبير، إلا انها تراجعت لتعلن تقديم مشروع مسرحي جديد مع شركة "العدل" يقضي بانتاج ما يقارب من 13 عرض مسرحي مع عدد من الكتاب والمخرجين إلا ان المشروع لم ينفذ أيضاً وأعلنت الشركة المنتجة منذ عامين عن الاستقرار على 6 مسرحيات فقط، قبل أن يتردد أنها صورت 4 مسرحيات فقط، حول شخصيات نسائية مؤثرة تاريخياً، وعلى رأسها عرض مسرحي عن "كوكو شانيل" أيقونة الموضة.

وانتظر الجمهور كثيراً عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية، بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عام عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية فدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبير لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق ِشاهد VIP.