تطورات خطيرة في حالة خالد سامي الصحية.. فقد الوعي وقلبه عاد للنبض بعد الإنعاش

خالد سامي، الفنان السعودي، أقلق الجمهور مجدداً على حالته الصحية، بعد التطورات المقلقة في حالته الصحية والتي كشفها نجله تركي، والذي كشف عن توقف قلب والده عن النبض وعاد بعد 5 محاولات للإنعاش.

ابن خالد سامي يكشف تطورات مقلقة في حالة والده

وكشف تركي ابن الفنان خالد سامي عن تطورات خطيرة في حالة والده الصحية، وقال في تغريدة له على تويتر، إن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأكد أن والده غائب عن الوعي، وقال في تغريدته:" اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاوله لأنعاشه وانقاذ حياته والحمدلله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بأنتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

خالد سامي يفقد الوعي بعد عودة النبض إلى قلبه

وعلقت زوجة الفنان خالد سامي على تغريدة ابنها حول التطورات الأخيرة في حالة زوجها، وقالت على حسابها بتويتر:" الحمد لله على كل حال، اللهم إني أسألك الرضا بما قسمته لنا، وأسألك يالله برحمتك وقدرتك أن تشفي خالد سامي وجميع مرضى المسلمين..آمين"، وسادت حالة من القلق حول حالة خالد سامي الصحية بعد الكشف عن فقدانه الوعي وتأثر قلبه بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً.

تفاصيل حالة خالد سامي الصحية

وكانت زوجة الفنان خالد سامي قد كشفت عن تعرض زوجها لانتكاسة صحية في نهاية شهر رمضان الماضي، وذلك بعد فترة نقاهة قضاها في المنزل بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، وكشفت عن دخوله في غيبوبة جديدة وأجريت له عدة فحوصات في تلك الفترة لمعرفة سبب الغيبوبة، وذلك قبل أن يكشف نجله عن إصابة والده بفقدان الذاكرة بسبب تأثره بالغيبوبة، وهو ما زاد القلق حول حالته الصحية.

وعانى الفنان خالد سامي من عدة أزمات صحية في تلك الفترة مثل اكتشاف إصابته ب 3 جلطات في الدماغ، وذلك بالإضافة إلى معاناته الرئيسية من فشل كلوي، ومن قبلها إصابته في الكبد والتي استدعت إجرائه لعملية زراعة كبد بعد فترة من الانتظار ومن معاناته الصحية العام الماضي.