هل تستعيد إليسا صداقتها الوطيدة مع وائل كفوري باجتماعهما في حفل جديد؟

إليسا ووائل كفوري أصبحا حديث الجمهور اليوم بعد الأخبار والتكهنات حول استعدادهما لإحياء حفل جديد ومشترك بينهما، وأشارت إليسا إلى المفاجأة التي ستجمعها مع وائل كفوري دون الكشف عن تفاصيلها.

إليسا ووائل كفوري يجتمعان بعد فترة من فتور علاقتهما

وكشفت إليسا عن مفاجأة كبيرة للجمهور بعدما أعادت نشر تغريدة على تويتر كشفت عن إجتماع إليسا مع وائل كفوري في حدث فني يوم 17 من الشهر الجاري، وأعادت إليسا نشر صورتها مع وائل كفوري دون الكشف عن تفاصيل المناسبة التي ستجمعهما في ذلك التاريخ، وهو ما أثار حماس الجمهور، خاصة بعد الفترة الطويلة من انقطاع علاقتهما الوطيدة واجتماعهما في المناسبات الفنية المختلفة.

هل تستعيد إليسا صداقتها الوطيدة مع وائل كفوري؟

وتداول جمهور إليسا أخبار وتكهنات حول اجتماع إليسا مع وائل كفوري في حفل غنائي جديد هذا الشهر ضمن حفلات الرياض، ولكن لم ينشر إلى الآن أي تفاصيل رسمية عن حفلات لإليسا ووائل كفوري في الرياض، ولم ينشر أيضاً أي منهما تفاصيل للحفل، واكتفت إليسا بالإشارة إلى تاريخ اجتماعها مع وائل كفوري في مناسبة فنية جديدة، وهو الحدث الذي اعتبره جمهورها الأبرز هذه الفترة بسبب انقطاع صداقتهما القديمة في السنوات الأخيرة.

هل انتهى الفتور بين إليسا ووائل كفوري؟

وكانت إليسا قد أكدت عودتها للحفلات هذا الشهر بحفل غنائي في أربيل، ولم تكشف عن تفاصيل حفلاتها الأخرى وكذلك وائل كفوري، وأثار الحديث عن تعاونهما معاً التساؤلات حول عودة صداقتهما الوطيدة، وذلك بعد سنوات من القطيعة والفتور بينهما، حيث كان الثنائي من أشهر الصداقات في الوسط الفني ويحرصان على التواجد معاً في معظم المناسبات للدرجة التي وصلت إلى تداول شائعات حول ارتباطهما وعلاقتهما العاطفية، قبل ان ينقطع التواصل بينهما لفترة وتعود علاقتهما على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة ولكن بدون اجتماعهما مجدداً.. فهل يتحقق هذا الأمر هذا الشهر؟

وعلى الجانب الآخر، مازال وائل كفوري يحصد نجاح وأصداء أغنيته "كلنا مننجر" والتي تعتبر أول أغنية له في عمل درامي من خلال تتر مسلسل "داون تاون"، في حين لم تكشف إليسا عن أعمالها الغنائية، بعد آخر أعمالها في موسم رمضان من خلال أغنية لصالح إحدى الحملات الإعلانية لمستشفى علاج سرطان الأطفال في مصر.