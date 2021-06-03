استعدادات النجوم لحفلات الرياض.. أصالة بلوك جديد في البروفات ومحمد عبده حديث الجمهور

محمد عبده وأصالة وعدد من النجوم يستعدون لافتتاح موسم جديد من الحفلات في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا، والتي تنطلق مساء اليوم، ونشروا كواليس استعدادتهم للحفلات على مواقع التواصل.

أصالة تكشف عن لوك شبابي في بروفات حفل الرياض

وشوقت الفنانة أصالة الجمهور لحفلها الجديد اليوم في الرياض، ونشرت عدة فيديوهات من بروفات الحفل وكواليسه وأظهرت استعداداتها الخاصة للحفل وإختيار الأغاني التي ستقدمها في الحفل، وظهرت في قمة حماسها في البروفة لعودتها للحفلات في الرياض بعد فترة توقف، وكشفت أصالة عن لوك جديد ستظهر به في الحفل، والذي لفت إنتباه الجمهور بسبب التغيير الذي طرأ بها والإطلالة الشبابية التي ظهرت بها في الكواليس.

أصالة ونبيل شعيل يفتتحان حفلات الرياض

وتفتتح أصالة حفلات الرياض مساء اليوم، مع الفنان نبيل شعيل، ونشرت شركة روتانا مواعيد أبرز الحفلات الغنائية وتفاصيلها، حيث يحيي النجمان الحفل في كراون بلازا الرياض الليلة، ونشرت الشركة عدة تعليمات للجمهور للحفاظ على الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا من أبرزها الحفاظ على التباعد الإجتماعي وقياس درجة الحرارة وإرتداء الكمامات وغيرها.

محمد عبده يطئمن الجمهور قبل حفله بالرياض

وتستمر حفلات الرياض مع الفنان محمد عبده والذي يحيي حفله الجمعة المقبلة، في فندق فور سيزونز الرياض، وتأتي الحفلات الجديدة بعد انتظار طويل من قبل الجمهور لعودة الحفلات الغنائية، ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وطمأن الفنان محمد عبده الجمهور قبل ساعات من الحفل وأكد المقربون منه تركيزه على الحفل واستعداداته بعد الشائعات التي طالت حالته الصحية أمس، والتي جعلته يتصدر موقع تويتر بسبب قلق الجمهور عليه.

روتانا لم تكشف عن مواعيد حفلات جديدة بعد حفل الفنان محمد عبده القادم، لكن من المتوقع أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة على أكثر من حفل غنائي هذا الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" التي كان من المقرر أن يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج في شهر فبراير الماضي، لكن تقرر تأجيل إقامة هذه الحفلات نظرا للإجراءات الأحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية في إطار مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.