شاهد.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى ميلاد محمود ياسين: حوت الفن

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة تجمعه بالراحل محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بذكرى ميلاده. وكتب: “ياحووووت..كنا بنقولك ياحوت..وكنت فعلاً في الفن حوت..بس في الحقيقة يابو أحلى صوت..وأحلى طلة..يابو قلب فُلة..كنت مضرب المثل للكتييييير..في البساطة والتواضع مع الصغير قبل الكبير..عيد ميلادك في الجنة بإذن المولى ياحبيبنا”.

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